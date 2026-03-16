Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε Επισιτισμό και Τουρισμό: Αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου η συνάντηση φορέων

Με στόχο τη σύναψη νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, εκπρόσωποι εργοδοτικών και εργατικών φορέων συναντώνται αύριο (17.3.2026) σε διαδικασία που θα είναι ανοικτή για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, η συνάντηση για τη σύναψη νέας σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό – Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στην οδό Αριστοτέλους 46, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν, από πλευράς τριτοβάθμιων οργανώσεων, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παρόντες θα είναι επίσης η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως επισημαίνεται, έχουν καταλήξει στην συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων.