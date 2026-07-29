Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Ο e-ΕΦΚΑ δίνει παράταση στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων – Ποιους εργοδότες αφορά

H παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου δίνεται παράταση για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ για τους εργοδότες

Αν και η προθεσμία για την υποβολή των ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ ίσχυε αρχικά μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ο φορέας αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου).

Σημειώνεται πως η παράταση αφορά τις ΑΠΔ του ιδιωτικού τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2026 και του δημόσιου τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2026.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει σε ανακοίνωση ότι η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Η διακοπή συνδέεται με τις εργασίες για την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
70
68
59
59
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
«Παγίδα» της Εφορίας στα εμβάσματα: Φόρος 40% ακόμη και όταν τα χρήματα επιστρέφονται
Τι αποκαλύπτει απόφαση της ΔΕΔ για μεταφορά 51.801 ευρώ μεταξύ φίλων – Γιατί η αυθημερόν επιστροφή δεν έσβησε φόρο 20.720 ευρώ και ποιες τραπεζικές κινήσεις χρειάζονται ισχυρή τεκμηρίωση
Gavel and stack European Union currency on the table. 9
Newsit logo
Newsit logo