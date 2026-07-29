Ο e-ΕΦΚΑ δίνει παράταση στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων – Ποιους εργοδότες αφορά

Έως τις 10 Σεπτεμβρίου δίνεται παράταση για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ για τους εργοδότες

Αν και η προθεσμία για την υποβολή των ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ ίσχυε αρχικά μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ο φορέας αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου).

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Σημειώνεται πως η παράταση αφορά τις ΑΠΔ του ιδιωτικού τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2026 και του δημόσιου τομέα για τη μισθολογική περίοδο Ιουνίου 2026.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει σε ανακοίνωση ότι η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Η διακοπή συνδέεται με τις εργασίες για την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των δηλώσεων και όχι την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.