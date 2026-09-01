Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ για τον Αύγουστο – Αναλυτικά στοιχεία

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Αυγούστου της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε αναλυτικά τις συνολικές δαπάνες για τις πληρωμές των ωφελούμενων ανά κατηγορία παροχών καθώς και τις δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

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Η ΔΥΠΑ παρουσιάζει τα στοιχεία οργανωμένα σε οκτώ βασικές κατηγορίες.