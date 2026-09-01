Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ για τον Αύγουστο – Αναλυτικά στοιχεία

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Αυγούστου της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.
Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε αναλυτικά τις συνολικές δαπάνες για τις πληρωμές των ωφελούμενων ανά κατηγορία παροχών καθώς και τις δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης.
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Η ΔΥΠΑ παρουσιάζει τα στοιχεία οργανωμένα σε οκτώ βασικές κατηγορίες.
- Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας: 94.337.417,55 ευρώ σε 160.448,00 ωφελούμενους
- Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων: 391.716,37 ευρώ σε 623 ωφελούμενους
- Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας: 3.177.069,38 ευρώ σε 3.727 ωφελούμενους
- Επίδομα Εργασίας: 798.391,26 ευρώ σε 2.696 ωφελούμενους
- Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων: 482.920,00 σε 2.399 ωφελούμενους
- Λοιπές Παροχές Ασφάλισης: 180.887,11 ευρώ σε 420 ωφελούμενους
- Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων-ανέργων: 30.908.320 σε 52.089 ωφελούμενους
- Η. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης: 3.077.675,61 ευρώ
Στα στοιχεία περιλαμβάνονται πληρωμές που διενεργούνται μέσω ΟΠΣ ΔΥΠΑ και αφορούν σε εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.