Υπουργείο Ανάπτυξης: Μειώσεις τιμών έως 44% στα επώνυμα προϊόντα – Διψήφιες μειώσεις σε 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς

Ουσιαστική παρέμβαση, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους φορείς της επιχειρηματικότητας, αποτελεί η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, επικαλούμενες συγκεκριμένα στοιχεία για το όφελος των καταναλωτών.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει επισημάνει πως η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής και τιθάσευσης των τιμών, συνεχίζεται χωρίς θριαμβολογίες και εφησυχασμό, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.

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Σημειώνεται, πάνω από ένας στους πέντε κωδικούς της λίστας των επωνύμων προϊόντων έχει διψήφια τελική μείωση. Συγκεκριμένα, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω, 76 κωδικοί 15% και άνω, 40 κωδικοί 20% και άνω, ενώ 11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω.

Η μεγαλύτερη τελική μείωση που εμφανίζεται στη λίστα φτάνει έως 44% σε επιλεγμένο κωδικό. Η μέση δηλωθείσα μείωση προμηθευτή ανέρχεται σε 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων η μέση τελική μείωση φτάνει περίπου στο 9%.

Η πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επωνύμων καταγράφεται στα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά και γαλακτοκομικά συγκεντρώνει 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%. Από αυτούς, 55 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

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Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες, οι μουστάρδες, οι μαγιονέζες και οι αλοιφές, όπου η μέση μείωση φτάνει περίπου στο 17,2%.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται και στις σοκολάτες και τα σοκολατοειδή. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει μέση μείωση περίπου 12,5%, με 9 κωδικούς να εμφανίζουν μείωση πάνω από 20%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι:

Προσωπική υγιεινή: 146 κωδικοί

Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί

Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 77 κωδικοί

Αλλαντικά: 72 κωδικοί

Σχολικά προϊόντα

Πάνω από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Συγκεκριμένα, 373 από τους 403 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω.

Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στο 12%. Συνολικά, 43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω, ενώ 21 κωδικοί έχουν μείωση 25% και άνω. Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά φτάνει περίπου στο 36%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες, τα σακίδια και οι κασετίνες. Περιλαμβάνει 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών.

Η κατηγορία με τη σημαντικότερη μέση μείωση είναι τα τετράδια, τα μπλοκ και το χαρτί. Η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 17%, ενώ σχεδόν ένας στους δύο κωδικούς της κατηγορίας έχει μείωση 20% και άνω.

Σημαντική είναι η εικόνα και στη γραφική ύλη και τα χρώματα. Η κατηγορία έχει 55 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Νωπά κρέατα

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κωδικούς στη λίστα των νωπών κρεάτων έχει διψήφια μείωση. Συγκεκριμένα, 28 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω, 10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω, ενώ 4 κωδικοί φτάνουν σε μειώσεις άνω του 25%.

Η μεγαλύτερη μείωση στη λίστα των νωπών κρεάτων φτάνει περίπου στο 28%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά το κοτόπουλο και τα προϊόντα πουλερικών, όπου εντοπίζονται περίπου 56 κωδικοί. Υπάρχει επίσης ουσιαστική παρουσία σε βασικά κρέατα καθημερινής κατανάλωσης, με περίπου 19 κωδικούς σε μοσχάρι και βοδινό, περίπου 16 κωδικούς σε χοιρινό και 9 κωδικούς με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Η μέση μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαμορφώνεται περίπου στο 8%. Πάνω από ένας στους τέσσερις κωδικούς έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 94 από τους 360 κωδικούς έχουν μείωση 10% και άνω, 24 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω, ενώ 10 κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω. Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η προσωπική υγιεινή και η οικογενειακή φροντίδα. Περιλαμβάνει περίπου 72 κωδικούς, με μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%.

Ισχυρή παρουσία υπάρχει και σε βασικές καθημερινές κατηγορίες, όπως τα γαλακτοκομικά και τα τυριά, τα είδη πρωινού, τα άλευρα, οι μαρμελάδες, τα καθαριστικά, τα χαρτικά οικιακής χρήσης, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια.

Οι πιο σημαντικές μέσες μειώσεις εμφανίζονται στις καθημερινές κατηγορίες: