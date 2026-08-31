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Παπασταύρου στα Γρεβενά: Έργα 2,35 εκατ. ευρώ στο Άλσος Θεοδωρίδη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος ενημερώθηκε για τα έργα αντιπυρικής προστασίας ύψους 2 εκατ. ευρώ και παρέστη στην υπογραφή νέας σύμβασης 350.000 ευρώ για χώρους αναψυχής
Παπασταύρου στα Γρεβενά: Έργα 2,35 εκατ. ευρώ στο Άλσος Θεοδωρίδη
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Έργα συνολικού ύψους 2,35 εκατ. ευρώ στο Άλσος Θεοδωρίδη βρέθηκαν στο επίκεντρο της περιοδείας που πραγματοποίησε σήμερα στα Γρεβενά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε για τα έργα ύψους 2 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν το 2025 μέσω του προγράμματος Antinero. Οι εργασίες αφορούσαν τον καθαρισμό και την απομάκρυνση δασικής βλάστησης σε έκταση 1.660 στρεμμάτων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και την προστασία του δάσους, των κατοίκων και των περιουσιών της περιοχής.

Το Άλσος Θεοδωρίδη καλύπτει περίπου 1.970 στρέμματα του Δημοσίου Δάσους Γρεβενών και αποτελεί, σύμφωνα με το υπουργείο, τον βασικό πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής για την πόλη. Η αναβάθμισή του αποτελεί αίτημα 35 ετών και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, άρχισε να υλοποιείται από πέρυσι.

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Νέα σύμβαση για χώρους αναψυχής

Κατά την επίσκεψη του κ. Παπασταύρου υπογράφηκε επίσης προγραμματική σύμβαση ύψους 350.000 ευρώ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δασών και του δημάρχου Γρεβενών, Κυριάκου Ταταρίδη.

Η σύμβαση αφορά το έργο «Δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών εντός του περιαστικού δάσους “Καστράκι” Γρεβενών Δήμου Γρεβενών» και αποτελεί το επόμενο στάδιο των έργων αναβάθμισης του άλσους.

Ο υπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, όπου ενημερώθηκε για την προστασία του οικοσυστήματος, την πρόληψη κινδύνων και τις ανάγκες πυροπροστασίας.

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Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλάμβανε ακόμη το χωριό Σπήλαιο, το φαράγγι της Πορτίτσας και το χωριό Λάβδα, όπου έχει εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης με drone για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος μπορούν να συνδυαστούν με τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, του ορεινού τουρισμού και των νέων ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στα Γρεβενά.

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