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ΑΑΔΕ: Λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ «έπιασε» ο αλγόριθμος της ΔΕΟΣ

Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Πηγή: ΑΑΔΕ
Πηγή: ΑΑΔΕ
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Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, καθώς η έρευνα της ΑΑΔΕ έφερε στο φως στοιχεία για λαθραία εμπορεύματα.

Με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου risk analysis της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές εντόπισαν λαθραία προϊόντα στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2026.

Εκεί, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα.

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Ειδικότερα, από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι:

• Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
• Από αυτά, είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, 230.000 ζευγάρια.
• Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκρυβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ.

Δηλαδή, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ήδη, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, με αντίστοιχη υπόθεση.

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