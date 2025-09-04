Συμβαίνει τώρα:
ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού τουρισμού

Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τη θέση που είχε δηλώσει ο δικαιούχος στην αρχική αίτηση
Τουρίστες με βαλίτσες στο Σύνταγμα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ξεκινά από σήμερα (4.9.2025) η διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων δελτίων για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών και Θεάτρου του ΟΠΕΚΑ.

Η αναδιανομή γίνεται με σειρά προτεραιότητας και αφορά όσους δικαιούχους δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 30 Αυγούστου, καθώς και όσους δεν είχαν κληρωθεί αρχικά. Οι δικαιούχοι μπορούν να παραλάβουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή χρήση των δελτίων. 

Δικαιούχοι της ανωτέρω αναδιανομής είναι όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους έως τις 30 Αυγούστου 2025, μαζί με όσους είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν καθόλου. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τη θέση που είχε δηλώσει ο δικαιούχος στην αρχική αίτηση.

Τα δελτία είναι αυστηρά προσωπικά, δεν μπορούν να παραληφθούν ή χρησιμοποιηθούν από άλλα άτομα, ακόμη και αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας. Επιπλέον, πάνω στα δελτία σημειώνονται τα στοιχεία του καταλύματος, και δελτία χωρίς αυτά θεωρούνται άκυρα.

