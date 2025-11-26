ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή των επιδομάτων για τον Νοέμβριο – Οι δικαιούχοι

Την Παρασκευή (28.11.2025) θα πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές που αφορούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον μήνα Νοέμβριο όπως ανακοίνωσε σήμερα (26.11.2025) το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 1.137.556 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 285.990.505 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

Αναλυτικότερα καταβάλλονται:

Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ

533.519δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ

157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ

201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ

5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ

2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι – 3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Επίδομα Παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000 ευρώ

Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88 – 23.500 ευρώ

Δικαιούχοι 88 – 23.500 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ

, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ

Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος : 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

