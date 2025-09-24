Χρηστικά

Πάνω από ένα 24ωρο με αρνητικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο

Νέες συνθήκες στην αγορά πιέζουν τους παραγωγούς, ιδίως των φωτοβολταϊκών
Wind turbine generators
Φωτογραφία: iStock
Χάρης Αποσπόρης

Πολλαπλασιασμός των ωρών με αρνητική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρείται φέτος, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες για τους παραγωγούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Να σημειώσουμε ότι στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας διαμορφώνονται τιμές ώρα με την ώρα, σχηματίζοντας εν τέλει τη μέση τιμή ημέρας. Με τη σειρά της, συνδιαμορφώνει την τιμή του μήνα, βάσει της οποίας καθορίζονται τα τιμολόγια λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενδεικτικά, μέσα στις πρώτες 23 ημέρες του Σεπτεμβρίου υπήρξαν 27 συνολικές ώρες με αρνητική τιμή, δηλαδή πάνω από ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο αν τις αθροίσουμε. Οι περισσότερες εξ αυτών βρέθηκαν οριακά κάτω από το μηδέν (π.χ. -0,01 ευρώ), αλλά υπήρξαν και παραδείγματα όπως της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου, που υποχώρησαν μέχρι τα -15 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τις ώρες εκείνες οι ΑΠΕ καλύπτουν άνω του 90% των αναγκών για ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας.

Το φαινόμενο παρατηρείται πλέον συχνότερα λόγω της αυξημένης διείσδυσης φωτοβολταϊκών και εντείνεται σε ώρες κατά τις οποίες υπάρχει ταυτόχρονα υψηλή αιολική παραγωγή. Η απουσία αποθήκευσης ενέργειας καθιστά το πλεόνασμα τέτοιο, ώστε να μην υπάρχει άλλη επιλογή από το να πληρώνουν επί της ουσίας οι παραγωγοί τους καταναλωτές για να το ξεφορτωθούν.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των έργων ΑΠΕ στη χώρα μας, άνω των 7 GW, λειτουργεί με βάση συμβάσεις διαφορικής προσαύξησης, τα λεγόμενα CfD. Στη δική τους περίπτωση, αν η τιμή πέσει κάτω από το μηδέν για δύο τουλάχιστον ώρες, δεν αποζημιώνονται για την παραγωγή τους και έχουν ζημία.

Σε συνδυασμό με τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής στις οποίες υπόκεινται τα έργα από τους διαχειριστές του δικτύου, προκαλείται μια ιδιαίτερα αισθητή απώλεια εσόδων.

Η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά των ΑΠΕ έχει οδηγήσει ήδη σε αλλαγή στρατηγικής από αρκετούς παίκτες. Ορισμένοι όμιλοι αποφάσισαν να δώσουν τέλος στις επενδύσεις τους, ενώ άλλοι ιδιοκτήτες πωλούν τα έργα τους. Απομένει να φανεί με ποιο ρυθμό θα μπουν οι νέες μονάδες αποθήκευσης στο εξής, ώστε να δώσουν λύση στο πρόβλημα των παραγωγών και να επαναφέρουν κάποια ισορροπία.

