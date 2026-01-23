Παπαθανάσης: 850 χιλ. ευρώ για ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, το έργο για την κεντρική πλατεία Βελβεντού Κοζάνης ανέρχεται στα 850.000 ευρώ και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: επανασχεδιασμό και αντικατάσταση της υφιστάμενης δαπεδόστρωσης, με νέα, φυσικά υλικά (κυβόλιθος), αναβάθμιση της αισθητικής και των βιοκλιματικών συνθηκών, αποκατάσταση της προσπελασιμότητας, μεταφορά και επανατοποθέτηση υφιστάμενων προτομών.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η προώθηση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού και κυρίως η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού δημόσιου χώρου.

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις» του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ του ΕΠΑ και δικαιούχος ορίζεται ο Δήμος Βελβεντού.