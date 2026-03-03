Παπαθανάσης: Αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με πόρους από το ΕΣΠΑ

Με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και την παράδοση των απαραίτητων τεχνικών μελετών για την υλοποίησή του, ενώ ειδικότερα για το κτήριο της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Σαρόγλειο Μέγαρο (κτήριο ΛΑΕΔ) και στις Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως η αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, η αντικατάσταση αντλιών και κυκλοφορητών κλιματισμού, καθώς και η εγκατάσταση νέων κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου υψηλής ενεργειακής κλάσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h.

Επιπλέον, προβλέπεται η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά LED, η εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, καθώς και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα (επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας) και φωτοβολταϊκό σύστημα. Το έργο συμπληρώνεται από ευρύτερες παρεμβάσεις αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, με στόχο την προστασία και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού κτηρίου.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας