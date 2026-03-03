Χρηστικά

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Γρεβενών

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025, εντάχθηκε η δημιουργία πολυχώρου λαογραφικής έκθεσης και πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή κτηρίου τεσσάρων επιπέδων συνολικής επιφάνειας 714,6 τ.μ, στο κέντρο της πόλης, έχει στόχο την δημιουργία ενός οργανωμένου και βιώσιμου πλαισίου για τη συστηματική συλλογή, τεκμηρίωση, προβολή και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ενισχύοντας έμπρακτα την τοπική ταυτότητα και προσφέροντας, παράλληλα, στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη και αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με τον τόπο.

Η πράξη φέρει αμιγώς κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία δημόσιας πολιτιστικής υποδομής σε ακίνητο που παραχωρήθηκε με ρητό σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Δικαιούχος της πράξης ορίστηκε ο Δήμος Γρεβενών

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
123
69
63
52
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo