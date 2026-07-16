Παράταση έως και 31 Ιουλίου για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Παράταση έως και την τελευταία μέρα του Ιουλίου δίνεται για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως προς τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων.

Όπως αναφέρεται σε κοινή τοποθέτηση της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι παραγωγοί έχουν το δικαίωμα αίτησης για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως και 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διευκολυνθούν.

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Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες δύο καταβολές έως 31 Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και έως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής.

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ενώ καθορίζονται και τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων φάσεων υποβολής και πληρωμής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για παραστατικά που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 31 Ιουλίου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είχαν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

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Παράλληλα,, προβλέπεται δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων, από τις 5 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, για παραστατικά της ίδιας χρονικής περιόδου, στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ από την 1η έως και την 31η Ιουλίου 2026.

Για παραστατικά που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, με προϋπόθεση την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ΜΑΑΕ έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται τέλος ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.