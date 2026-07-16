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Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο τα παιδιά των πολύτεκνων

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Καταργείται πλέον κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών σε δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, χωρίς να τίθεται ζήτημα εισοδηματικών κριτηρίων.

Όπως επισημαίνεται από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 πρόγραμμα των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για τον β΄ κύκλο 2026-2027, με την οποία διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών σε δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης.

Το voucher συμμετοχής (όπως προβλέπεται από σχετική τροποποίηση που αναφέρουν τα υπουργεία) για τις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται από τους πόρους του προϋπολογισμού του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 

Τα κριτήρια συμμετοχής στο σχετικό πρόγραμμα για το voucher που καλύπτεται από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ
  • Για τις οικογένειες με τρία παιδιά σε 38.000 ευρώ
  • Για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα

Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία, για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση και της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη συμμετοχή των παιδιών στο Πρόγραμμα.

Σημειώνεται πως η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους, ενώ τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

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