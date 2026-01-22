Ποιες είναι οι παροχές σε είδος που δεν φορολογούνται

Εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2026 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις εξαιρέσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για κάθε είδους παροχές που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, παροχές σε είδος αξίας έως 300 ευρώ που λαμβάνουν εργαζόμενοι ή στελέχη επιχειρήσεων ανά φορολογικό έτος, δεν φορολογούνται. Αν όμως το ποσό ξεπερνάει το όριο αυτό, τότε το σύνολο της παροχής προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου.

Παράλληλα, δεν προβλέπονται φορολογικές επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως αξίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, και παραχώρηση κατοικίας.

Στη λίστα των παροχών σε είδος περιλαμβάνεται και το επίδομα που αφορά στους νέους γονείς και το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, η οποία προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας, δεν φορολογείται.

Ο «χάρτης» των εξαιρέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 παροχές και επιδοτήσεις (από έξοδα διαμονής και σίτισης μέχρι έξοδα κίνησης και επιταγές για βρεφονηπιακούς σταθμούς) οι οποίες δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς δεν φορολογούνται.

Στη λίστα περιλαμβάνονται: