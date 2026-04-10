Πώς θα γίνεται η αποπληρωμή μέσω των λογαριασμών ρεύματος για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στα επόμενα Εξοικονομώ

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στα επόμενα προγράμματα «Εξοικονομώ». Στο εξής θα ισχύσει ένα νέο πλαίσιο, βάσει του οποίου θα μπορούν να συμμετέχουν οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέροντας στους πελάτες τους λύσεις-πακέτο για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας με αποπληρωμή μέσω του μηνιαίου λογαριασμού τους.

Με βάση τα παραπάνω, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) πρότεινε χθες τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον Κώδικα Προμήθειας, αναφορικά με τη συμμετοχή των προμηθευτών ρεύματος στην εξοικονόμηση.

Σύμφωνα με την πρότασή της ΡΑΑΕΥ, ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης θα μπορεί να συνάπτει σύμβαση για υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης με Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μάλιστα, εκτός από τις παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως η μόνωση, θα μπορούν να περιλαμβάνουν και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και όχι με το πρόσωπο του εκάστοτε χρήστη της εγκατάστασης ή πελάτη, εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται στη σύμβαση.

Οι όροι αποπληρωμής χρηματοδότησης των υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης θα μπορούν, κατόπιν ρητής και ειδικής συμφωνίας, να εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής που αντιστοιχεί στην εν λόγω εγκατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή του κόστους των προσθέτων αυτών υπηρεσιών καταλογίζεται και εισπράττεται τελευταία, μετά την κάλυψη των Χρεώσεων Προμήθειας και των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων που αφορούν τα τέλη δικτύου.

Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν δύναται να υποβάλλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής που αφορά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον Προμηθευτή αναφορικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τι γίνεται αν αλλάξει ο πελάτης προμηθευτή

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η συνομολόγηση πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και η αποπληρωμή τους μέσω του λογαριασμού δεν περιορίζει ή παρεμποδίζει το δικαίωμα του Πελάτη να αλλάξει Προμηθευτή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι αποπληρωμής εξακολουθούν να ισχύουν και δεν δύνανται να συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προμήθειας από συγκεκριμένο Προμηθευτή, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητώς από ειδική διάταξη νόμου.

Μπαίνει νέα κατηγορία στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού

Παράλληλα, οι χρεώσεις αποπληρωμής που ενσωματώνονται στον λογαριασμό κατανάλωσης δεν συνιστούν χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και αναγράφονται ξεχωριστά.

Εισάγεται πλέον μια νέα κατηγορία στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος, ώστε να εμφανίζεται διακριτά η χρέωση για όσους επέλεξαν ενεργειακή αναβάθμιση με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι η αποτύπωση αυτών των χρεώσεων δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις χρεώσεις προμήθειας ή τα υπόλοιπα ρυθμιζόμενα.

Τι ισχύει για ενοικιαστές ή πώληση του ακινήτου

Από τα παραπάνω προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα για το τί θα ισχύσει σε περίπτωση ενοικιαστών, αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου και λοιπών σεναρίων.

Η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση συνδέεται με τη συγκεκριμένη παροχή. Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει προμηθευτή, τότε ο νέος προμηθευτής επί της ουσίας θα εισπράττει αυτό το μέρος του λογαριασμού εκ μέρους του προηγούμενου.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που αλλάξει ο ενοικιαστής στο ακίνητο, συνεχίζεται κανονικά η αποπληρωμή καθώς η αναβάθμιση αφορά το συγκεκριμένο μετρητή. Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές μελλοντικά θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το λογαριασμό του ρεύματος του σπιτιού που προτίθενται να νοικιάσουν και το τί περιέχει.

Τέλος, αν το ακίνητο πουληθεί σε νέο ιδιοκτήτη, ο τελευταίος θα κληθεί να αποπληρώσει όσα χρήματα οφείλονται από τον προηγούμενο.