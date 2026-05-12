Τουρισμός: Το χωροταξικό βάζει «φρένο» στην ανάπτυξη του Airbnb στα νησιά

Για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των νησιών και των τουριστικών προορισμών, ειδικά όσων είναι πιο επιβαρυμένοι από τον μαζικό τουρισμό, η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τύπου Airbnb, θα υπόκειται σε όρους και περιορισμούς ανάλογα με την περιοχή και τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.

Σύμφωνα με το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οι κατευθύνσεις αυτές αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση της τουριστικής ζήτησης, στην προστασία των τοπικών πλεονεκτημάτων από φαινόμενα πίεσης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων ενώ στόχος είναι και η διασφάλιση της λειτουργικότητας και της φυσιογνωμίας των περιοχών.

Οι σχετικές κατευθύνσεις διαμορφώνονται, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από το Μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης που τηρεί η ΑΑΔΕ και από το Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβλέπονται, με ειδικότερες νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και κατά περίπτωση, μέτρα οργάνωσης και ελέγχου της δραστηριότητας, όπως:

ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διάθεσης ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη χρήση τους για κύρια κατοικία η ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας ανά έτος η θέσπιση γεωγραφικών ζωνών απαγόρευσης ή περιορισμού της δραστηριότητας, καθώς και η επιβολή περιορισμών ως προς την ανάπτυξη νέας προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη πίεση ή ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων νεόδμητων κατοικιών.

Οι κατευθύνσεις αυτές εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και εξειδικεύονται σε επίπεδα σχεδιασμού και μέσω ειδικών ρυθμίσεων.

Προβλέπεται δε η προώθηση μέτρων άμεσης προτεραιότητας που θα συνδέoνται με παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα, η αναστολή της καταχώρησης και έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α.) στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην ΑΑΔΕ, σε νεόδμητες κατοικίες, στα νησιά.

Επιπλέον οι κλίνες των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υπολογίζονται στο πλαφόν που θεσπίστηκε σε ορισμένες περιοχές λαμβάνοντας υπόψη την φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού.