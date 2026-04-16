Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα e-shops: Έρχεται σαφάρι ελέγχων σε μικρές επιχειρήσεις

Νέο επίπεδο ελέγχων στην αγορά διαμορφώνει η ΑΑΔΕ, καθώς με απόφαση του διοικητή της συγκροτεί στην Αττική ειδική υποδιεύθυνση για το μητρώο, την απεικόνιση συναλλαγών και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένη παρακολούθηση σε e-shops και επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα.

Η νέα δομή της ΑΑΔΕ προβλέπει πως στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής συγκροτείται η «Υποδιεύθυνση Γ’ – Μητρώου, Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Μικρών Επιχειρήσεων», με δύο κρίσιμα τμήματα στο επίκεντρο, ένα για τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα e-shop και ένα για το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Η απόφαση, που έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η φορολογική διοίκηση χτίζει πιο εξειδικευμένο μηχανισμό για τις επιχειρήσεις που κινούνται σε αυτό το πεδίο.

Το πρώτο κομμάτι αφορά κυρίως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ειδικά καθεστώτα OSS και IOSS. Εκεί η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τη μεταβολή στοιχείων και τη διαγραφή από τα καθεστώτα, την παραλαβή και διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ, την αποστολή υπενθυμίσεων όταν δεν υποβάλλεται δήλωση ή δεν πληρώνεται ο φόρος, καθώς και τις ενέργειες για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Με απλά λόγια, το βάρος πέφτει πλέον όχι μόνο στην καταγραφή των συναλλαγών αλλά και στην άμεση παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Το δεύτερο κομμάτι ακουμπά τις μικρές επιχειρήσεις. Το νέο τμήμα θα διαχειρίζεται την ένταξη και την απένταξη από το καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων, τόσο για ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε άλλα κράτη μέλη όσο και για επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα παρακολουθεί τις τριμηνιαίες αναφορές και θα ελέγχει το εθνικό και ενωσιακό όριο κύκλου εργασιών, θέτοντας κάτω από το μικροσκόπιο το ποιος δικαιούται το καθεστώς, ποιος το χάνει και ποιος το χρησιμοποιεί ενώ έχει ξεπεράσει τα όρια.

Στην πράξη η ΑΑΔΕ δημιουργεί ένα διοικητικό εργαλείο για να «σκανάρει» πιο στενά ΦΠΑ, δηλώσεις, εγγραφές στα ειδικά καθεστώτα και όρια τζίρου, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που κινούνται μέσω e-shop ή αξιοποιούν ευρωπαϊκά καθεστώτα απλοποιημένης φορολόγησης. Η κατεύθυνση είναι σαφής και αποτελεί προειδοποίηση για πυκνότερους διασταυρωτικούς ελέγχους το επόμενο διάστημα.