Συντάξεις Μαΐου: Από 24 έως 27 Απριλίου η καταβολή τους

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα
Τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτική η καταβολή θα γίνει ως εξής:

  • Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
99
80
79
70
