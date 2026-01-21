Ταμείο Ανάκαμψης: «Αγώνας δρόμου» για τα 177 ορόσημα και τα τελευταία 12,5 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η χώρα προκειμένου να ολοκληρώσει τα 177 ορόσημα που απομένουν έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να εξασφαλίσει την εκταμίευση των τελευταίων 12,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από το συνολικό πακέτο των 35,9 δισ. ευρώ (επιχορηγήσεις και δάνεια), η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο 35%, ύψους 12,5 δισ. ευρώ, θα κριθεί μέσα στους επόμενους μήνες, με την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων οροσήμων να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων.

Συνολικά, έως την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πρέπει να καλυφθούν συνολικά 165 ορόσημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων. Η συντριπτική πλειονότητα, 143 ορόσημα, αφορά την υλοποίηση έργων και επενδύσεων, ενώ τα υπόλοιπα 32 σχετίζονται με μεταρρυθμίσεις, όπως η ψήφιση νομοθεσίας και η λειτουργία νέων κρατικών μηχανισμών.

Παράλληλα, η χώρα αναμένει την έγκριση από την Κομισιόν του 7ου αιτήματος πληρωμής, ύψους 1,17 δισ. ευρώ, το οποίο υποβλήθηκε πριν από το τέλος του 2025. Από το ποσό αυτό, τα 883,9 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 293,8 εκατ. ευρώ δάνεια. Με την εκταμίευσή του, τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν στα 24,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 68,3% των διαθέσιμων πόρων.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2026 υποβάλλεται το 8ο αίτημα (για επιχορηγήσεις) με 32 ορόσημα και στόχους, τον Μάιο του 2026 αναμένεται το 7ο αίτημα (για δάνεια) με 2 ορόσημα και τέλος τον Αύγουστο του 2026 υποβάλλεται το 8ο αίτημα (δάνεια) με 10 ορόσημα και το 9ο αίτημα (επιχορηγήσεις) με 133 ορόσημα και στόχους.

Το μεγαλύτερο βάρος της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης πέφτει σε συγκεκριμένα υπουργεία, με εκείνα του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και των Υποδομών και Μεταφορών να καλούνται να σηκώσουν το κύριο φορτίο των απαιτητικών επενδυτικών οροσήμων που θα καθορίσουν την τελική έκβαση του προγράμματος.