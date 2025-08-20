Θεσσαλονίκη: Τα “πράσινα” γραφεία, οι αφίξεις διεθνών brands και τα logistics δίνουν νέαταυτότητα στην πόλη

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο 2025 με μια αγορά επαγγελματικών ακινήτων που δείχνει σημάδια βαθιάς αναδιάταξης. Τα νέα δεδομένα αφορούν τόσο τα γραφεία, όσο και το λιανεμπόριο και τα logistics, κλάδους που διαμορφώνουν πλέον ένα τοπίο δυναμικό και πολυεπίπεδο. Η πόλη μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με την ολοκλήρωση του μετρό, την ενίσχυση των υποδομών και τη σταθερή άνοδο των επενδύσεων να αλλάζουν τον ρόλο της στο χάρτη.

Στην αγορά γραφείων, η στροφή προς τα κτίρια υψηλών προδιαγραφών βιωσιμότητας είναι πλέον γεγονός. Η ζήτηση για χώρους Grade A έχει ξεπεράσει την προσφορά, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το ιστορικό κέντρο σε αναπτυσσόμενες ζώνες όπου κατασκευάζονται «πράσινα» συγκροτήματα. Ενδεικτική είναι η εγκατάσταση της TaskUs σε ολόκληρο το κτίριο HUB26 στην 26ης Οκτωβρίου, ενώ στην ίδια ανάπτυξη λειτουργεί ήδη η Coca-Cola και αναμένεται να ακολουθήσουν μέσα στο έτος η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στην ανατολική πλευρά της πόλης, το project KOMVOS της Thermi Group, με συνολική επιφάνεια 10.000 τ.μ., έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσει μεγάλους διεθνείς και εγχώριους μισθωτές, ενώ στο λιμάνι η Deloitte ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στο κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ, το οποίο ανακαινίζεται με επένδυση άνω των 20 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσει πιστοποίηση LEED Gold. Σημαντικό είναι και το σχέδιο αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου Fix στη δυτική είσοδο, που θα αλλάξει τον χάρτη της περιοχής. Οι μισθώσεις στο κέντρο διαμορφώνονται στα 12 με 16 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα για την Τσιμισκή και τις νέες πράσινες αναπτύξεις, ενώ σε δευτερεύουσες οδούς, όπως η Βενιζέλου, κυμαίνονται μεταξύ 8 και 11 ευρώ. Στη δυτική Θεσσαλονίκη τα νέα κτίρια φτάνουν ακόμη και τα 16 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην ανατολική πλευρά οι τιμές κινούνται από 9 έως 15 ευρώ. Τα πράσινα κτίρια ξεχωρίζουν, με μισθώσεις που αγγίζουν τα 18 ευρώ, ανάλογα με τις παροχές. Οι αποδόσεις για τα κορυφαία ακίνητα υπολογίζονται στο 6% και φτάνουν έως και 8,5% στις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Το λιανεμπόριο παραμένει σταθερά ισχυρό, με τις prime τοποθεσίες να κρατούν τα υψηλά ενοίκια και τις νέες αφίξεις διεθνών brands να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της αγοράς. Στο πιο εμπορικό κομμάτι της Τσιμισκή, μεταξύ Κούσκουρα και Κομνηνών, τα ενοίκια κυμαίνονται από 120 έως 160 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, ενώ η λειτουργία του μετρό δίνει νέα ώθηση στην Εγνατία, η οποία εξελίσσεται σε προορισμό κυρίως για επιχειρήσεις εστίασης. Σημαντικές κινήσεις στο κέντρο αποτέλεσαν το πρώτο κατάστημα της Brooks Brothers στο Electra Palace, η εγκατάσταση της Michael Kors στην Αγίας Σοφίας, το δεύτερο σημείο της Holland & Barrett στη Μητροπόλεως, αλλά και η επιλογή της Mayoral να ανοίξει κατάστημα υψηλού δρόμου στη Μητροπόλεως, ύστερα από χρόνια παρουσίας σε εμπορικά κέντρα. Ακολουθούν το νέο κατάστημα της Jackaroo στη συμβολή Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως και η είσοδος της Procredit Bank σε κατάστημα δίπλα στην Αριστοτέλους. Οι αποδόσεις για high street ακίνητα διαμορφώνονται στο 5,5% με 6%, ενώ σε δευτερεύουσες αγορές, όπως η Καλαμαριά, η Πυλαία και οι δυτικές συνοικίες, κυμαίνονται από 7% έως 8%.

Την πιο εντυπωσιακή κινητικότητα, ωστόσο, παρουσιάζει ο τομέας των logistics, όπου η Θεσσαλονίκη εδραιώνεται σε διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση λιμανιού, σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, προσελκύει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου σχεδιάζεται ένα logistics park που θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή εταιρειών όπως η Goldair και η Άκτωρ, ο όμιλος Fourlis με την INTERKAT, η Noval Property και ο ΟΛΘ. Το έργο θα καλύψει 672 στρέμματα και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας, καθιστώντας τη Βόρεια Ελλάδα κόμβο για τη βαλκανική αγορά. Παράλληλα, η Dimand αναπτύσσει κέντρο logistics 120.000 τ.μ. στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε έκταση 355 στρεμμάτων του πρώην Balkan Export, με επένδυση 160 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι, που θα ολοκληρωθεί σε περίπου τριάμισι χρόνια, υπόσχεται διπλασιασμό της δυναμικότητας στη διακίνηση containers. Τα ενοίκια για αποθηκευτικούς χώρους Grade A κυμαίνονται από 3,5 έως 5 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για χώρους Grade B κινούνται από 2,5 έως 3,4 ευρώ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το βιομηχανικό συγκρότημα 64 στρεμμάτων στο Καλοχώρι, πρώην μονάδα βαφής υφασμάτων, που δείχνει την περιορισμένη διαθεσιμότητα μεγάλων οικοπέδων.

Η Θεσσαλονίκη δείχνει πλέον ότι αλλάζει κλίμακα. Από μια αγορά με περιορισμένες επιλογές γραφείων και λιανικής, εξελίσσεται σε σύγχρονο επιχειρηματικό κόμβο με νέες, βιώσιμες υποδομές και εντυπωσιακές επενδύσεις στον τομέα των logistics. Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει υψηλό και όλα συγκλίνουν στο ότι η πόλη εισέρχεται σε μια δεκαετία αναβάθμισης, που θα επανακαθορίσει τον ρόλο της ως οικονομικό και εμπορικό κέντρο όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.