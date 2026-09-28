Τί δείχνει η σύγκριση της ΡΑΑΕΥ για τα χρώματα στα τιμολόγια ρεύματος

Ακριβότερα είναι εδώ και δύο μήνες τα πράσινα (ρυθμιζόμενα) και τα κίτρινα (μεταβλητά) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από τα μπλε (σταθερά), όπως προκύπτει από το εργαλείο σύγκρισης της ΡΑΑΕΥ.

Αν δούμε την εικόνα στην αγορά προμήθειας στο σύνολο του έτους, τα κίτρινα και τα πράσινα προϊόντα ξεκίνησαν από υψηλότερη αφετηρία σε σχέση με τα μπλε. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το ξέσπασμα της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, όταν και οι πρώτες δύο κατηγορίες βρέθηκαν αρκετά χαμηλότερα από τα μπλε. Η κατάσταση ανατράπηκε εκ νέου τον Αύγουστο, όταν τα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έγιναν και πάλι τα φθηνότερα στην αγορά, ενώ τα υπόλοιπα σημειώνουν έκτοτε σημαντική άνοδο.

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Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τα οικιακά τιμολόγια και μια ενδεικτική κατανάλωση 330 KWh μηνιαίως. Το νούμερο που υπολογίζει η ΡΑΑΕΥ είναι η τελική χρέωση για το ρεύμα μαζί με το πάγιο σε ευρώ και όχι η χρέωση ανά κιλοβατώρα.

Για το μήνα που διανύουμε, τα πράσινα έχουν μια μέση χρέωση 73 ευρώ, τα κίτρινα 72 ευρώ και τα μπλε 64 ευρώ.