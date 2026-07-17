Το ράλι του Brent «κατάπιε» την έκπτωση στην αντλία – Τι πληρώνουμε σε βενζίνη και diesel

Σε άλυτο πρόβλημα έχει αναδειχθεί η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων παρά την έκπτωση που εφαρμόζεται τις τελευταίες ημέρες στα διυλιστήρια.

Η έκπτωση στα καύσιμα εφαρμόζεται από την Τρίτη 14 Ιουλίου, και εκτιμάται ότι έχει ήδη περάσει στις τιμές που αγοράζουν τα πρατήρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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Στην Αττική, οι τιμές που προμηθεύονται οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων επηρεάστηκαν άμεσα, δηλαδή από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της έκπτωσης, ενώ σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές όπου τα πρατήρια δεν δίνουν παραγγελίες καθημερινά, απαιτήθηκαν μερικά 24ωρα για να ενσωαματωθούν στις τιμές οι εκτπώσεις.

Η έκπτωση «εξουδετερώθηκε» από την τιμή του πετρελαίου

Οι εκτπώσεις 10 λεπτών σε αμόλυβδη βενζίνη και 5 σε πετρέλαιο κίνησης εξανεμίστηκαν πλήρως από την αύξηση της τιμής του Brent, το οποίο έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι και σταθεροποιείται σε αυτές τις τιμές.

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Ενδεικτικά, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα διαμορφώθηκε χθες (16.07.2026) στα 1,97 ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης να διαμορφώνεται στα 1,89 ευρώ το λίτρο.

Συγκρτικά με τα τέλη του Ιουνίου, όπου οι τιμές κινούνταν πτωτικά μετά και την διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, οι τιμές έχουν οδηγηθεί σε αύξηση παρά την εφαρμογή της έκπτωσης από τα διυλιστήρια.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στις 26 Ιουνίου ήταν κατά 0,5 λεπτά φθηνότερη και η τιμή του diesel φθηνότερη κατά 2,8 λεπτά.

Από τα στοιχεία προκύπτει το εύλογο ερώτημα του πόσο υψηλότερα θα διέθεταν τα πρατήρια τα καύσιμα αν δεν υπήρχε η έκπτωση.