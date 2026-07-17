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Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χορήγηση voucher με νέα εισοδηματικά κριτήρια

Καταργείται το εισοδηματικό όριο για τις πολύτεκνες οικογένειες
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Σημαντικές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher σε παιδικούς, βρεφικούς, και βρεφονηπιακούς σταθμούς φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η βασικότερη μεταβολή του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων και στοχεύει στη μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Με βάση τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ
  • Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 38.000 ευρώ
  • Πολύτεκνες οικογένειες: δεν προβλέπεται πλέον κανένα εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher

Στόχος η διεύρυνση των δικαιούχων

Η κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή της νέας απόφασης, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, τα αναθεωρημένα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης στη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενισχύοντας την οικονομική στήριξη των γονέων.

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