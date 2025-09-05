Χαμηλά μεγέθη και φέτος στην αγορά των αιολικών πάρκων – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για την Ελλάδα

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσαν πέρυσι οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στη χώρα μας, καθώς μπήκαν μόλις 108 νέα μεγαβάτ.

Φέτος, κατά το α’ εξάμηνο σημείωσαν ανάκαμψη με 152 MW, αλλά εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με τις προσθήκες προηγούμενων ετών. Ενδεικτικά, το 2023 μπήκαν στο σύστημα 544 MW αιολικών πάρκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου 2025, η συνολική ισχύς των αιολικών ανήλθε σε 5.506 MW.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη πτώση και στις νέες αδειοδοτήσεις για έργα. Τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συνδέσμου WindEurope δείχνουν ότι οι άδειες σε όρους ισχύος υποχώρησαν μέσα σε ένα χρόνο από τα 618 MW σε 214 MW.

Όλα αυτά συνιστούν πρόβλημα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, καθώς έχουμε οδηγηθεί πλέον σε μια μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών. Ως αποτέλεσμα, η πράσινη παραγωγή είναι πολύ υψηλή τα μεσημέρια, ενώ τα απογεύματα και νωρίς το βράδυ οι συμβατικές μονάδες καλύπτουν την πλειοψηφία των αναγκών έναντι υψηλού κόστους.

Το ίδιο το ΥΠΕΝ έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να επανέλθει μια ισορροπία στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, με περισσότερη έμφαση στα αιολικά από εδώ και πέρα. Σχετικές πρωτοβουλίες αναμένονται σύντομα ώστε να δώσουν μεγαλύτερο επενδυτικό κίνητρο στον κλάδο των αιολικών.

Τέλος, οι προβλέψεις του WindEurope κάνουν λόγο για μια συνολική προσθήκη 300 MW αιολικών φέτος στην Ελλάδα, 490 MW το 2026, και κοντά στα 400 MW για τα υπόλοιπα έτη ως το 2030.