Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου τα καταστήματα – Συμβουλές για μεγάλες ευκαιρίες

Σε ισχύ από την Δευτέρα (12.1.2026) είναι οι χειμερινές εκπτώσεις σε πολλά καταστήματα δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Όπως κάθε χρόνο, η περίοδος εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους. Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή αύριο στις 18 και την επόμενη Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας