Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πάνω από 50% οι πραγματικές μειώσεις – «Τελευταία ανάσα» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα (12.1.25) οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τις μειώσεις τιμών να ξεπερνάνε το 50%. Ωστόσο, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το πλαίσιο είναι πλέον αυστηρό και τα πρόστιμα «τσουχτερά».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις χειμερινές εκπτώσεις, σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που είχε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Τα ποσοστά εκπτώσεων πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές τιμές και όχι σε αυθαίρετες αυξομειώσεις.

Οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν την τελευταία ευκαιρία ρευστοποίησης αποθεμάτων για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από μια δύσκολη εμπορική σεζόν, με τις μειώσεις τιμών να είναι μεγάλες και πραγματικές, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι ο θεσμός των εκπτώσεων κινδυνεύει να αποδυναμωθεί, λόγω του άναρχου περιβάλλοντος συνεχών προσφορών που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές και πιέζει ασφυκτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ανταγωνιστούν πανίσχυρους παίκτες της αγοράς και μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ανοιχτά τα καταστήματα δύο Κυριακές

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν – προαιρετικά – τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει ωράριο 11:00 – 18:00, ενώ το ίδιο ωράριο εισηγείται και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τα καταστήματα της πόλης.

Οι εμπορικοί σύλλογοι υπενθυμίζουν ότι η σωστή και διαφανής ενημέρωση για τις τιμές δεν προστατεύει μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις από σοβαρές οικονομικές κυρώσεις.

Φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Όπως προβλέπεται, όταν ένας έμπορος διαθέτει φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα στα οποία εφαρμόζονται διαφορετικές τιμές, η προγενέστερη τιμή (τιμή αναφοράς) πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε κανάλι πώλησης. Συνεπώς, η τιμή αναφοράς που ισχύει στο φυσικό κατάστημα μπορεί να διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή που εφαρμόζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η αναφορά της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως προγενέστερης τιμής κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Η προτεινόμενη λιανική τιμή μπορεί να παρατίθεται μόνο ως στοιχείο σύγκρισης τιμών, χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση ότι συνιστά μείωση τιμής ή βάση υπολογισμού της έκπτωσης.

«Τσουχτερά» πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Τα πρόστιμα ξεκινούν από το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερα από 10.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις παραπλανητικών ή ανακριβών εκπτώσεων μπορούν να φτάσουν το 2% του τζίρου, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ.