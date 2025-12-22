Χρηστικά

ΥΠΑΑΤ: 5η κατανομή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στις περιφέρειες

Το ΥΠΑΑΤ διέθεσε συνολικό ποσό 2.433.346,51 ευρώ για την ενίσχυση των Περιφερειακών Ενοτήτων που πλήττονται περισσότερο από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Κοπάδια προβάτων
Στην 5η κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της κατανομής, το ΥΠΑΑΤ διέθεσε συνολικό ποσό 2.433.346,51 ευρώ για την ενίσχυση των Περιφερειακών Ενοτήτων που πλήττονται περισσότερο από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ιδιαίτερα, σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%), ενισχύοντας τις δυνατότητές τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.

Πίνακας: 5ηκατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών
Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις λειτουργικές τους δαπάνες.

