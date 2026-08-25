ΥπΑΑΤ: Σε διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο για αλιεία, ψηφιακή καρτέλα αγρότη και κυρώσεις για ζωονόσους

Αναρτήθηκε χθες (24.08.2026) προς δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ψηφιακή «κάρτα του αγρότη», το οποίο διασυνδέει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης myagro (ΟΣΔΕ).

Παράλληλα το νέο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αναμορφώνει και εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο της αλιείας, ενισχύοντας την πλήρη ψηφιοποίησή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολίτες και φορείς της αγοράς μπορούν να σχολιάσουν στην ειδική πλατφόρμα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους, την προστασία της παραγωγής και την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων και εκκρεμοτήτων.

Νέο πλαίσιο ελέγχου της αλιείας

Θεσπίζεται Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Αλιείας, το οποίο καλύπτει και τη θαλάσσια δραστηριότητα, αλλά και την εμπορία με στόχο την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων, και διασυνδέεται ψηφιακά, σε πραγματικό χρόνο (real-time) με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών-μελών και περιφερειακών οργανώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικό ρόλο αποκτά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ), το οποίο ενισχύεται με νέα υποσυστήματα. Το ΟΣΠΑ θα συγκεντρώνει σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον στοιχεία για το αλιευτικό μητρώο, τις άδειες αλίευσης, την εμπορία και την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων, τα αλιευτικά σκάφη, τις αλιευτικές παραβάσεις, τους επιθεωρητές αλιείας, τις υδατοκαλλιέργειες και τη μεταποίηση.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει παράλληλα νέα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα άμεσης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, αλλαγής πορείας σκάφους ή μεταφορικού μέσου για έλεγχο, αναστολής αλιευτικής άδειας, επιβολής εγγύησης και δέσμευσης παράνομων αλιευτικών εργαλείων, εξοπλισμού, σκαφών και προϊόντων.

Προβλέπονται επίσης κυρώσεις για Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Παράλληλα, αναμορφώνεται το σύστημα προστίμων και κυρώσεων, με κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε σοβαρές, κοινές και ήσσονος σημασίας. Τα χρηματικά πρόστιμα αυξάνονται, ενώ για τις σοβαρές παραβάσεις προβλέπεται επιπλέον αφαίρεση μορίων, σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό πλαίσιο.

Επίσης, ενισχύεται ο ρόλος των Περιφερειών στον ελεγκτικό μηχανισμό, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Ψηφιακή καρτέλα αγρότη και διασύνδεση ΜΑΑΕ – Myagro (ΟΣΔΕ)

Κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αποτελεί η αναμόρφωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ καθίσταται προϋπόθεση για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται κάθε χρόνο ψηφιακά, μέσω κωδικών Taxisnet. Η σχετική βεβαίωση θα αναρτάται στη θυρίδα του χρήστη στο gov.gr.

Παράλληλα, για τους επαγγελματίες αγρότες και τους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης, η ιδιότητα θα αποδίδεται αυτοματοποιημένα, μέσω άντλησης στοιχείων από διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ένστασης για όποιον διαφωνεί με την ιδιότητα που του αποδόθηκε.

Για κάθε εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ δημιουργείται ψηφιακή καρτέλα αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεών του. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα της αγροτικής δραστηριότητας, με αξιοποίηση των διαθέσιμων διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις για τον αγρότη, το νομοσχέδιο αυστηροποιεί σημαντικά το πλαίσιο κυρώσεων για την παραβίαση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών των ζώων.

Προβλέπονται αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις. Για παραβίαση μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ.

Εφόσον η ασθένεια μεταδοθεί σε ζώα, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνονται οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να μετακινούνται στις περιοχές που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, προκειμένου να διενεργούν ελέγχους και δειγματοληψίες, να πραγματοποιούν καταμετρήσεις ζωικού κεφαλαίου και να επιβλέπουν θανατώσεις.

Ιχνηλασιμότητα του μελιού

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το πλαίσιο για την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα του μελιού και των μελισσοκομικών προϊόντων μέσω της πλατφόρμας «Ισοζύγιο μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων – e-honey».

Μέσω της πλατφόρμας θα παρακολουθείται η αλυσίδα παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης του μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Το e-honey θα διασυνδέεται με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, ενώ η ΑΑΔΕ θα παρέχει, μέσω διαλειτουργικότητας, τα αναγκαία δεδομένα ηλεκτρονικών τιμολογίων και ψηφιακών παραστατικών.

Ενίσχυση και καλύτερη οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών

Το σχέδιο νόμου επικαιροποιεί και συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών, με στόχο την αποδοτικότερη και βιώσιμη οργάνωση του κλάδου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ρυθμίσεις για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων, τη μετατόπιση μονάδων προς περιοχές υδρανάπαυσης και την καλύτερη οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των φορέων ΠΟΑΥ και των μελών τους.

Ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλιέων και απαγόρευση της βιντζότρατας

Με το νομοσχέδιο αναμορφώνεται η οργάνωση των συλλόγων αλιευτικής παραγωγής. Προβλέπεται δυνατότητα ίδρυσης ενός συλλόγου ανά δήμο και ανά κατηγορία αλιευτικών εργαλείων, ενώ οι σύλλογοι της ίδιας Περιφέρειας μπορούν να συγκροτούν Ομοσπονδία.

Σε πανελλαδικό επίπεδο προβλέπεται δυνατότητα σύστασης Συνομοσπονδίας ανά κατηγορία αλιευτικών εργαλείων, με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά αντίστοιχων Ομοσπονδιών.

Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί στην εκφόρτωση μικρών πελαγικών ειδών και ρυθμίζεται το ζήτημα της ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροντούφεκο στον Θερμαϊκό και στους κόλπους Θεσσαλονίκης.

Επίσης, απαγορεύει τη χρήση της τράτας ή του γρίπου που σύρεται από σκάφος, δηλαδή της βιντζότρατας, σε συμμόρφωση με το ισχύον ενωσιακό πλαίσιο.

Μεταφορά των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το νομοσχέδιο συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ, ως Οργανισμός Πληρωμών, καθίσταται κύριος και φορέας λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία, τη φιλοξενία, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την ανάπτυξή του.

Στην ΑΑΔΕ περιέρχονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, τα λογισμικά, τα πληροφοριακά συστήματα, οι βάσεις δεδομένων, οι εφαρμογές και ο πηγαίος κώδικας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες συμβάσεις συνεχίζονται στο όνομα της ΑΑΔΕ, ενώ οι εκκρεμείς διαδικασίες αναζήτησης παράνομων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνεχίζονται χωρίς να απαιτείται η επανάληψη των νόμιμων διαδικαστικών ενεργειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Νέο πλαίσιο για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

Τέλος, το νομοσχέδιο αναμορφώνει το πλαίσιο αναγνώρισης, λειτουργίας και ελέγχου των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι σχολές, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι, ενώ προβλέπεται και ηλεκτρονική τράπεζα θεμάτων για τις εξετάσεις.

Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο, ψηφιακό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα, με σαφέστερους κανόνες, ισχυρότερους ελέγχους, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων που απασχολούν τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.