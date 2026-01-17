Υπουργείο Εργασίας: Πού υπάρχει ζήτηση και πού ενδιαφέρον στην αγορά εργασίας

Διαφορετικές προτεραιότητες αποτυπώνονται στην ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας JOBmatch του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ, καθώς οι εργαζόμενοι στρέφονται κυρίως σε θέσεις γραφείου, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό κυρίως στην εστίαση και τη φιλοξενία.

Από την πλευρά των υποψηφίων, ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για θέσεις διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο υπάλληλος γραφείου, με 8.533 αιτήσεις, ενώ ακολουθούν οι θέσεις υποδοχής (5.726 αιτήσεις) και ταμία (4.421 αιτήσεις). Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι θέσεις receptionist και τηλεφωνητή, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των εργαζομένων σε πιο σταθερά και οργανωμένα εργασιακά περιβάλλοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, από την πλευρά των επιχειρήσεων, η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας. Πρώτη σε ζήτηση είναι η ειδικότητα του σερβιτόρου, την οποία αναζητούν 796 επιχειρήσεις, ενώ ακολουθεί ο μάγειρας (428 επιχειρήσεις). Υψηλή είναι επίσης η ανάγκη για μπουφετζήδες, βοηθούς μάγειρα και καμαριέρες, ειδικότητες κρίσιμες για τη λειτουργία του τουριστικού τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία της πλατφόρμας JOBmatch, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι 29.392 χρήστες, από τους οποίους οι 14.177 δηλώνουν άνεργοι, και 6.283 επιχειρήσεις. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 19.654 επαγγελματικές προτάσεις και έχουν προγραμματιστεί 10.133 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξάγονται ευέλικτα μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης.