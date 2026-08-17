Ζαχαρούλα Τσιριγώτη για μεταναστευτικό: 683 αφίξεις σε 48 ώρες – Η «σκληρή γραμμή» της κυβέρνησης προσκρούει στην πραγματικότητα

Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε πάνω από 950 αφίξεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. 683 μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για «αποτροπή». Κάπου εδώ η επικοινωνία συναντά την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αμείλικτη.

Οι τελευταίες ημέρες στην Κρήτη αποκαλύπτουν με τον πιο καθαρό τρόπο το αδιέξοδο της κυβερνητικής στρατηγικής για τη φύλαξη των συνόρων. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το νησί καταγράφει αυξημένες και ασταμάτητες ροές μεταναστών, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

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Αυτά δεν είναι απλώς ένας δύσκολος επιχειρησιακός απολογισμός. Είναι η στιγμή που το κυβερνητικό αφήγημα συγκρούεται με την πραγματικότητα.

Για μήνες ακούμε για απόλυτη αποτροπή, για σκληρή γραμμή, για ασφαλή σύνορα. Και μέσα σε δύο ημέρες, η πραγματικότητα τα διαψεύδει όλα.

Η κυβέρνηση είναι σκληρή στα λόγια και ανήμπορη στην πράξη.

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Η υιοθέτηση μιας ακροδεξιάς ρητορικής τύπου Τραμπ δεν αποτελεί μεταναστευτική πολιτική. Είναι επικοινωνιακή αντιγραφή χωρίς αντίστοιχο πολιτικό και γεωπολιτικό περιεχόμενο.

Η Ελλάδα δεν είναι οι ΗΠΑ. Δεν διαθέτει τα ίδια μέσα, τις ίδιες συμμαχίες ή την ίδια γεωπολιτική ισχύ. Και κυρίως, οι διακινητές δεν αλλάζουν σχέδια επειδή ένας υπουργός κάνει μια πιο σκληρή δήλωση στην τηλεόραση.

Οι διακινητές δεν φοβούνται τα τηλεοπτικά μηνύματα ή την αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Αντιδρούν σε πραγματικές πολιτικές… και πραγματική πολιτική σήμερα δεν βλέπουμε.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο κυβερνητικό «τελεσίγραφο». Ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε στη Βουλή ότι, αν επαναληφθούν οι μαζικές αφίξεις, θα ληφθούν «πάρα πολύ σκληρά μέτρα», ακόμη αυστηρότερα από την προηγούμενη αναστολή ασύλου.

Ποια είναι αυτά τα μέτρα; Κανείς δεν ξέρει.

Δεν εξειδικεύθηκαν. Δεν ανακοινώθηκαν επισήμως. Δεν θεσμοθετήθηκαν. Ο υπουργός περιορίστηκε να πει ότι θα είναι «πολύ πιο σκληρά» και ότι «έχουν ήδη συζητηθεί με τον πρωθυπουργό». Αυτό δεν είναι σχέδιο.

Είναι προαναγγελία ενός δήθεν σχεδίου.

Και η προαναγγελία σκληρότητας δεν είναι άσκηση πολιτικής. Είναι αναβολή πολιτικής. Όταν μια κυβέρνηση απειλεί με μέτρα που δεν έχει καν κατονομάσει, δεν αποδεικνύει ότι έχει τον έλεγχο. Εκτός και αν ο κ. Πλεύρης πιστεύει ότι η πολιτική της επιστροφής μεταναστών στην Ουγκάντα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν είναι ούτε διέλευσης ούτε προέλευσης θα του λύσει το πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι ότι όταν θα καταλάβει την αποτυχία αυτού του μέτρου, όπως το κατάλαβε ήδη η Ιταλία και η Μ. Βρετανία, θα είναι πολύ αργά.

Αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι που βρίσκονται πραγματικά στην πρώτη γραμμή μιλούν για ελλείψεις, υπερκόπωση και επιχειρησιακά κενά. Δηλαδή, την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται «ενίσχυση», το προσωπικό που καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση δεν έχει ούτε τα στοιχειώδη. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.

Η επικοινωνία είναι στιλπνή. Η πραγματικότητα είναι αποκαρδιωτική.

Και η Κρήτη πληρώνει το τίμημα.

Το νησί μετατρέπεται σε άτυπο κέντρο πρώτης υποδοχής, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και χωρίς την αναγκαία στήριξη. Οι τοπικές κοινωνίες σηκώνουν βάρη που δεν τους αναλογούν, την ώρα που η κυβέρνηση εξακολουθεί να μιλά για αποτροπή, ενώ οι αφίξεις αυξάνονται.

Δεν χρειαζόμαστε άλλη μία δήλωση «σκληρότητας».

Χρειαζόμαστε πολιτική.

Χρειαζόμαστε σοβαρότητα.

Χρειαζόμαστε στρατηγική.

Χρειαζόμαστε διπλωματία.

Και κυρίως, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα σταματήσει να μπερδεύει την επικοινωνιακή εικόνα με την πραγματική άσκηση πολιτικής.

Καλωσορίζουμε τον Υπουργό στη ρεαλιστική πραγματικότητα.

Οι αυξημένες ροές στη Κρήτη, δεν είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια ακόμη σκληρή δήλωση. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει εξαντληθεί.

Ήρθε η ώρα να εγκαταλειφθεί η πολιτική της επικοινωνίας και να ξεκινήσει η πολιτική των αποτελεσμάτων για την προστασία συνόρων.

Με ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχυτικό ρόλο της FRONTEX και αξιοποίηση συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο με τον ΟΗΕ. Με ουσιαστική συνεργασία με χώρες όπως η Λιβύη και η Αίγυπτος για συγκράτηση των ροών, αντιμετώπιση των διακινητών και αύξηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούται άσυλο. Με προγράμματα νόμιμης κινητικότητας για εργασία ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές στην παράνομη είσοδο.

Παράλληλα είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ελλάδα να κινητοποιήσει το σχήμα Med9 προκειμένου η ΕΕ να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική ειδικά για την Αίγυπτο και την ειρήνη και σταθερότητα στη Λιβύη. Όσο η ΕΕ δεν αποτελεί ισχυρό παίκτη στην Αφρική γενικότερα και στη Βόρεια Αφρική ειδικά, οι προκλήσεις στο προσφυγικό/μεταναστευτικό θα αυξάνονται.

Γιατί η αποτροπή δεν κρίνεται από το πόσο σκληρά μιλάς. Κρίνεται από το αν μπορείς πράγματι να αποτρέψεις.

Και σήμερα, οι αριθμοί στην Κρήτη μιλούν πιο δυνατά από οποιαδήποτε κυβερνητική δήλωση.

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΛΑΣ