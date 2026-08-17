Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα Κορωπίου το μεσημέρι της Δευτέρας (17.8.26). Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 12:30.

Για τη φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.

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Για τη φωτιά εστάλη από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.