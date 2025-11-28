Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στο Περιστέρι

Την πρώτη φορά που ένα αγριογούρουνο εθεάθη στο Περιστέρι ήταν τον περασμένο Αύγουστο σε πάρκο του δήμου αυτού της Αττικής.

Η ασυνήθιστη αυτή εικόνα – δεν βλέπεις κάθε μέρα αγριογούρουνο στο Περιστέρι – έγινε ακόμα πιο περίεργη καθώς το ζώο εντόπισε μια οδηγός να βγαίνει από την αυλή ενός σπιτιού και να κάνει τη βόλτα του στο πεζοδρόμιο…

Από ότι φαίνεται από την οδηγό που ανέβασε το βίντεο στο Tik Tok όλα έγιναν την Πέμπτη (27/11/25) με το σχόλιο: «Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι».

Για του λόγου το αληθές

Όπως μάλιστα θα δείτε το αγριογούρουνο έστριψε δεξιά παραβιάζοντας και τον ΚΟΚ….