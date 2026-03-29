Αεροπλάνο: Γιατί δεν πρέπει να κλείνουμε τους αεραγωγούς του κλιματισμού στην καμπίνα – Τι λένε οι ειδικοί

Η επόμενη φορά που θα θελήσετε να κλείσετε τον προσωπικό αεραγωγό στο αεροπλάνο επειδή κρυώνετε ή φοβάστε να μην κολλήσετε κάτι, σκεφτείτε το ξανά.

Η λειτουργία του συστήματος εξαερισμού δεν είναι μόνο θέμα άνεσης. Είναι μέτρο προφύλαξης που μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης αερογενών παθογόνων λοιμόξεων μέσα στην καμπίνα.

Πώς κυκλοφορεί ο αέρας στην καμπίνα

Ο αέρας που εκπνέουμε απομακρύνεται από ειδικά στόμια, συχνά τοποθετημένα κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου, εκεί όπου ο τοίχος συναντά το δάπεδο.

Η έξοδος του αέρα αναμειγνύεται με αέρα εξωτερικού χώρου και περνάει από φίλτρα HEPA (High‑Efficiency Particulate Air) που συγκρατούν σωματίδια, σκόνη και μικροοργανισμούς, πριν επιστρέψει στην καμπίνα από τα πάνω στόμια διανομής.

Μόνο περίπου το μισό του αέρα που εκπνέετε επανέρχεται στην καμπίνα. Ο αέρας στην καμπίνα ανανεώνεται περίπου κάθε δύο έως τέσσερα λεπτά.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Dr Mark Gendreau, ιατρικός διευθυντής και αντιπρόεδρος επειγουσών περιστατικών στο Lahey Medical Center‑Peabody και ειδικός στη διάδοση λοιμωδών νόσων που σχετίζονται με τις αερομεταφορές, επισημαίνει ότι πολλοί επιβάτες έχουν λανθασμένη αντίληψη πως αναπνέουν αποκλειστικά «αέρα άλλων».

Η πραγματικότητα, όπως εξηγεί, είναι πιο σύνθετη: η ροή του αέρα στην καμπίνα δεν κινείται απαραίτητα εμπρός‑πίσω ή πίσω‑εμπρός αλλά είναι «διαμερισματοποιημένη», με πιο ισχυρή επικάλυψη στις δύο έως πέντε σειρές γύρω από κάθε κάθισμα.

Αιτία ανησυχίας και ρόλος του εξαερισμού

Ο εξαερισμός είναι κρίσιμος ειδικά για αερογενείς λοιμώξεις.

Ιοί όπως η φυματίωση ή η ιλαρά μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για πολλές ώρες· για τέτοιους παθογόνους παράγοντες, η συχνή ανανέωση του αέρα και η σωστή φιλτράρισή του αποτελούν την κύρια γραμμή άμυνας, πέρα από τον εντοπισμό και την απομόνωση των ασθενών.

Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων HEPA

Τα φίλτρα HEPA που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα να συγκρατούν πάνω από 99% των σωματιδίων και των μικροβίων στην κυκλοφορία του αέρα.

Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργασμένος αέρας που επανέρχεται στην καμπίνα είναι σημαντικά καθαρότερος από τον αέρα που θα υπήρχε σε ένα κλειστό περιβάλλον χωρίς τέτοια φίλτρα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον επιβάτη

Το ένστικτο να κλείσουμε τη ροή αέρα για λόγους άνεσης ή φόβου μπορεί να μειώσει την τοπική αεριστική προστασία γύρω από το κάθισμά σας.

Η λειτουργία του προσωπικού αεραγωγού δημιουργεί ροές που απωθούν και διασπείρουν τα εκπνεόμενα σταγονίδια, μειώνοντας την πιθανότητα συγκέντρωσης μολυσματικού φορτίου στον χώρο γύρω σας.

Ειδικά σε περιόδους έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων ή σε πτήσεις με πολλές ώρες, η διατήρηση του εξαερισμού συνιστάται από τους ειδικούς.

Ως εκ τούτου οι αεραγωγοί και τα συστήματα HEPA στα αεροσκάφη δεν είναι μόνο για άνεση. Αποτελούν κρίσιμους μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου μετάδοσης αερογενών νοσημάτων.

Αν ανησυχείτε για το κρύωμα, καλύτερα ρυθμίστε τη θερμοκρασία με ρούχα ή κουβέρτα παρά να κλείσετε πλήρως τον αεραγωγό.

Οι μικρές συνήθειες μέσα στην καμπίνα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία όλων των επιβατών.