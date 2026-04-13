Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο: Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο

Υπάρχουν δύο ειδών οδηγοί: εκείνοι που έχουν βρει έστω μία φορά το αυτοκίνητό τους «στολισμένο» από κάποιο διερχόμενο περιστέρι και εκείνοι που απλώς δεν το έχουν προσέξει ακόμη.

Το φαινόμενο είναι τόσο κοινό που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις, με πολλούς να πιστεύουν ότι τα πουλιά έχουν… προσωπικά μαζί τους. Κι όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι λίγο πιο επιστημονική. Και ελαφρώς πιο παρηγορητική.

Μια έρευνα από την Alan’s Factory Outlet επιχείρησε να βάλει τάξη σε αυτό το καθημερινό μυστήριο, αναλύοντας τις συνήθειες 1.000 οδηγών και συνδυάζοντας τα ευρήματα με στοιχεία από τη συμπεριφορά των πτηνών.

Το συμπέρασμα;

Κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των «φτερωτών επισκεπτών» και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο βασικός «ένοχος» φαίνεται να είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας των πιο… δημοφιλών επιλογών για τα πουλιά βρίσκονται τα καφέ αυτοκίνητα, ακολουθούμενα από κόκκινα και μαύρα.

Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Αν αυτό ακούγεται παράδοξο, η εξήγηση κρύβεται στον τρόπο που βλέπουν τα πουλιά τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το υπεριώδες φως, γεγονός που τους δίνει ένα πολύ πιο «πλούσιο» φάσμα χρωμάτων.

Ορισμένες αποχρώσεις αυτοκινήτων ενδέχεται να φαίνονται πιο έντονες ή ελκυστικές στο δικό τους οπτικό πεδίο, μετατρέποντας ένα απλό παρκαρισμένο όχημα σε σημείο ενδιαφέροντος.

Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι πιο… εντυπωσιακό απ’ όσο νομίζετε. Τουλάχιστον για ένα περιστέρι.

Δεν είναι όμως μόνο το χρώμα που παίζει ρόλο. Η γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης, μπερδεύοντας τα πουλιά, ειδικά κατά την περίοδο ζευγαρώματος.

Ένα πουλί που βλέπει την αντανάκλασή του μπορεί να θεωρήσει ότι έχει απέναντί του έναν «αντίπαλο» και να αντιδράσει με τρόπους που δεν θα εκτιμήσει ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Επίσης τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται συχνότερα για εργασία και παραμένουν περισσότερες ώρες εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να δέχονται και τα περισσότερα «χτυπήματα». Δεν πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη προτίμηση των πουλιών στις μάρκες, αλλά μάλλον για θέμα… ευκαιρίας.

Η καθημερινότητα των οδηγών επηρεάζεται περισσότερο απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς έχουν δει το αυτοκίνητό τους να «στοχοποιείται» πάνω από μία φορά μέσα στην ίδια μέρα, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι ξοδεύουν εκατοντάδες ευρώ ετησίως σε πλυσίματα και επισκευές.

Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις όπου η κατάσταση επηρεάζει την κοινωνική ζωή, με κάποιους να αναβάλλουν εξόδους εξαιτίας της εικόνας του οχήματός τους.

Όσο για το τι μπορεί να κάνει κανείς, η λύση δεν είναι πάντα πρακτική, αλλά είναι σαφής. Η στάθμευση σε κλειστό χώρο ή η χρήση καλύμματος μειώνει δραστικά τις πιθανότητες.

Στην καθημερινότητα, η αποφυγή σημείων κάτω από δέντρα ή καλώδια ηλεκτροδότησης μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμη κι αν σημαίνει λίγα παραπάνω βήματα μέχρι τον προορισμό.

Και αν τελικά η «ζημιά» γίνει, η άμεση αντίδραση είναι κρίσιμη. Τα περιττώματα των πουλιών περιέχουν ουσίες που μπορούν να φθείρουν το χρώμα του αυτοκινήτου, αφήνοντας μόνιμα σημάδια αν δεν καθαριστούν εγκαίρως.

Με άλλα λόγια, όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο το καλύτερο. Τόσο για το όχημα όσο και για την ψυχική ηρεμία του οδηγού.

Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, μήπως αναρωτιέσαι που έχεις παρκάρει το αυτοκίνητό σου; Μήπως είναι σε… λάθος σημείο και σε λάθος χρώμα!

«Πετάξου» να δεις!