Γιατί οι σακούλες με πατατάκια δεν γεμίζουν ποτέ μέχρι επάνω

Οι περισσότεροι το έχουν σκεφτεί, λίγοι όμως γνωρίζουν την πλήρη απάντηση: γιατί οι σακούλες με πατατάκια δεν είναι ποτέ γεμάτες μέχρι επάνω;

Είναι άραγε ένα ακόμη «κόλπο» των εταιρειών για να πουλάνε περισσότερο αέρα ή υπάρχει κάτι πιο σύνθετο πίσω από αυτή την καθημερινή απορία;

Η εικόνα είναι γνώριμη. Ανοίγεις μια σακούλα πατατάκια με ανυπομονησία και το πρώτο που συναντάς είναι ένα κενό που μοιάζει μεγαλύτερο απ’ όσο θα περίμενες.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς καταναλωτές να εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στις εταιρείες τροφίμων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λιγότερο «σκανδαλώδης» και περισσότερο επιστημονική.

Το βασικό στοιχείο που εξηγεί το φαινόμενο είναι το λεγόμενο «μαξιλάρι αέρα», γνωστό και ως slack fill. Δεν πρόκειται όμως για απλό αέρα.

Οι σακούλες γεμίζουν κυρίως με άζωτο, ένα αδρανές αέριο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Το άζωτο προστατεύει τα πατατάκια από την υγρασία και την οξείδωση, δύο παράγοντες που θα τα έκαναν γρήγορα μαλακά και άνοστα.

Παράλληλα, λειτουργεί και ως φυσικό «αμορτισέρ». Κατά τη μεταφορά από το εργοστάσιο στο ράφι του σούπερ μάρκετ, οι σακούλες υφίστανται πιέσεις, χτυπήματα και μετακινήσεις.

Αν ήταν πλήρως γεμάτες, τα πατατάκια θα έφταναν στον καταναλωτή θρυμματισμένα. Το κενό που φαίνεται υπερβολικό στην πραγματικότητα είναι αυτό που διασφαλίζει ότι το προϊόν θα διατηρήσει τη μορφή και την υφή του.

Υπάρχει όμως και μια διάσταση που σχετίζεται με την αντίληψη του καταναλωτή. Το μέγεθος της συσκευασίας επηρεάζει την εντύπωση της ποσότητας, ακόμη κι αν το καθαρό βάρος αναγράφεται ξεκάθαρα.

Οι εταιρείες γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη της εικόνας και επενδύουν σε συσκευασίες που τραβούν το βλέμμα. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές χώρες υπάρχουν κανονισμοί που περιορίζουν την υπερβολική χρήση «κενών» συσκευασιών, ακριβώς για να αποφεύγεται η παραπλάνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα του «κενού» δεν είναι αυθαίρετη. Υπολογίζεται με βάση τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως το είδος του προϊόντος, η ευθραυστότητά του και οι συνθήκες μεταφοράς. Σε πιο ευαίσθητα σνακ, το περιθώριο αυτό είναι μεγαλύτερο.

Ως εκ τούτου η σακούλα που δεν είναι γεμάτη μέχρι επάνω, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη εξαπάτησης. Είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού τεχνολογίας τροφίμων, logistics και μάρκετινγκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν πρέπει να είναι προσεκτικός. Η ουσία βρίσκεται πάντα στο καθαρό βάρος και όχι στον όγκο της συσκευασίας.

Ίσως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε μια σακούλα πατατάκια και θα αντικρίσετε το γνώριμο «κενό», να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Όχι ως έλλειψη, αλλά ως μέρος μιας διαδικασίας που εξασφαλίζει ότι αυτό που θα φτάσει στο πιάτο σας είναι όσο πιο φρέσκο και τραγανό γίνεται.