Ανέβασε αυτή τη φωτογραφία με έναν σκύλο, και “γονάτισε” το ίντερνετ

Αυτός ο συμπαθητικός σκύλος κατάφερε να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης επί σειρά εβδομάδων με μία και μόνο φωτογραφία. Ο συγκεκριμένοις σκύλος κάθεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, και φοράει την… ζώνη του.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβηκε στο Twitter, και έχει ήδη περισσότερα από 1 εκατομμύριο “like”, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι και τα σχόλια των χρηστών του twitter. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μία κοπέλα, αναφέροντας: “Η αδερφή μου τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, και μου την έστειλε, αλλά την βάζω εδώ, γιατί νιώθω ότι αξίζει να τη δουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι”.

Αλλά αυτός ο συμπαθητικός σκύλος κατάφερε να γίνει το… πρόσωπο της χρονιάς, ποχάροντας στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου… Το μήνυμα, βέβαια, είναι ένα: Πρώτα η ασφάλεια.

My sister snapped me this, but I feel like it deserves to be seen by so many more 😭 pic.twitter.com/p5QqXgjVPt

— Alyssa (@lyss121) March 21, 2018