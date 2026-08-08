Αυτές είναι οι καλύτερες θέσεις στο αεροπλάνο: Ποιες να επιλέξετε αν θέλετε να κοιμηθείτε ή να κινηθείτε με ευκολία

Τι θέση να κλείσω στο αεροπλάνο; Να επιλέξω κοντά στα φτερά, σε παράθυρο ή κοντά στις τουαλέτες; Αυτές οι ερωτήσεις παίζουν σε λούπα στο μυαλό όλων κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε εισιτήρια για αεροπλάνο. Η επιλογή της θέσης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και να αλλάξει τελείως την ταξιδιωτική εμπειρία ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχουμε.

Έξι ειδικοί στα ταξίδια αποκαλύπτουν στο Travel + Leisure ποια καθίσματα των αεροπλάνων αξίζει να προτιμήσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές μας.

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Έτσι, για όσους ονειρεύονται μια ήσυχη πτήση, το κέντρο του αεροσκάφους είναι το ιδανικό σημείο. Σύμφωνα με τον ειδικό ύπνου Martin Seeley, οι θέσεις κοντά στο φτερό προσφέρουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερη φασαρία, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται οι σειρές κοντά στις τουαλέτες καθώς υπάρχει αρκετός θόρυβος.

Σε μεγάλες αποστάσεις, η μπροστινή καμπίνα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη καλύτερη επιλογή, καθώς το φαγητό σερβίρεται νωρίτερα και ο επιβάτης μπορεί να κοιμηθεί πιο γρήγορα.

Στην περίπτωση που ο χρόνος είναι το ζητούμενο, οι θέσεις στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου έχουν καθαρό πλεονέκτημα.

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Η αποβίβαση γίνεται πιο γρήγορα, κάτι που τις καθιστά ιδανικές για όσους έχουν σύντομες ανταποκρίσεις ή απλώς δεν θέλουν να χάνουν λεπτό στον προορισμό τους.

Όσοι θέλουν αμεσότητα, η business class παραμένει η πιο άνετη επιλογή.

Παρά τις συγκεκριμένες συμβουλές, άλλοι έμπειροι ταξιδιώτες προτιμούν την τελευταία σειρά.

Ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Jonathan DeLise τονίζει ότι εκεί μπορεί κανείς να βρει μια ολόκληρη σειρά «ελεύθερη».

Είναι μια πιο ανεπιτήδευτη, σχεδόν αντισυμβατική επιλογή για όσους προτιμούν χώρο αντί για κύρος.

Όσοι προτιμούν χαλάρωση, η θέση στο παράθυρο παραμένει διαχρονικά η καλύτερη επιλογή.

Η δυνατότητα να ακουμπήσεις στο τοίχωμα του αεροπλάνου και να απομονωθείς από την κίνηση του διαδρόμου δημιουργεί μια αίσθηση ιδιωτικότητας που πολλοί αναζητούν.

Αντίθετα, όσοι πίνουν πολλά υγρά ή κινούνται συχνά, θα εκτιμήσουν τη θέση στο διάδρομο, που προσφέρει ελευθερία κινήσεων και εύκολη πρόσβαση στην τουαλέτα.

Οι ψηλότεροι επιβάτες, από την άλλη, γνωρίζουν καλά τη σημασία της σειράς εξόδου, όπου ο επιπλέον χώρος για τα πόδια κάνει τη διαφορά σε πολύωρα ταξίδια.

Όσοι ταλαιπωρούνται από αναταράξεις ή άγχος πτήσης καλό είναι να προτιμούν καθίσματα πάνω από τα φτερά, όπου η κίνηση του αεροσκάφους γίνεται λιγότερο αισθητή.