Διάσημοι που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια γυρισμάτων – Ιστορίες που συγκλονίζουν

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις διάσημων ηθοποιών που έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν σε γυρίσματα για ταινίες. Ηθοποιοί όπως η Marilyn Monroe ή ο Philip Seymour Hoffman έχασαν τη ζωή τους απρόσμενα, βυθίζοντας τον κόσμο του κινηματογράφου και τους χιλιάδρες θαυμαστές τους στο πένθος. Μϊα από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η ταλαντούχα Aaliyah.

Η Aaliyah Dana Haughton, γνωστή ως Aaliyah, ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και μοντέλο, και έχασε τη ζωή της, ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη τα γυρίσματα για κινηματογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το Ο Ρωμαίος Πρέπει να Πεθάνει, η Aaliyah ξεκίνησε να δουλεύει για τη δεύτερη συμμετοχή της στον κινηματογράφο με την ταινία Η Βασίλισσα των Καταραμένων (Queen of the Damned, 2002). Έπαιξε το ρόλο ενός βαμπίρ, της Βασίλισσας Ακάσα. Είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στις δύο συνέχειες του The Matrix, The Matrix Reloaded και The Matrix Revolutions στο ρόλο της Ζι.

Στις 25 Αυγούστου 2001, και ενώ γυριζόταν ακόμη η γταινία, η Aaliyah μαζί με άλλα οκτώ άτομα σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις Μπαχάμες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ «Rock the Boat». Η Aaliyah είχε υπογράψει να εμφανιστεί σε διάφορες μελλοντικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων της ταινίας Honey (ο ρόλος τελικά κατέληξε στην Τζέσικα Άλμπα), Some Kind of Blue και το ριμέικ του Sparkle σε παραγωγή της Whitney Houston, το οποίο ακυρώθηκε μετά το θάνατο της Aaliyah. Λίγο πριν το θάνατό της είχει γυρίσει μέρος του ρόλου της στο The Matrix Reloaded και είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στο The Matrix Revolutions στο ρόλο της Ζι. Το ρόλο της πήρε η φίλη της, Nona Gaye. Οι σκηνές της συμπερίλφθηκαν στη συλλογή Matrix Ultimate Collection.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2014, ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μανχάταν. Έχοντας καταφέρει να ζήσει «καθαρός» επί 25 χρόνια, ο οσκαρικός ηθοποιός είχε κυλήσει ξανά λίγους μήνες πριν το θάνατό του. Εκείνες τις μέρες γυριζόταν η ταινία «The Hunger Games: Mockingjay», ενώ είχε μείνει μόλις μια εβδομάδα γυρισμάτων. Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες όπως Άρωμα Γυναίκας (Scent of a Woman, 1992), Twister (1996), Ξέφρενες Νύχτες (Boogie Nights, 1997), Ευτυχία (Happiness, 1998), Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι (The Big Lebowski, 1998), Μανόλια (Magnolia, 1999), Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ (The Talented Mr. Ripley, 1999), Almost Famous (2000), 25η Ώρα (25th Hour, 2002), Χτυπημένος από Έρωτα (Punch-Drunk Love, 2002), Επιστροφή στο Cold Mountain (Cold Mountain, 2003), Όταν Γνώρισα την Πόλυ (Along Came Polly, 2004) και M:I-III Επικίνδυνη Αποστολή 3 (Mission: Impossible III, 2006).

Το 2005 έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Truman Capote (Capote, 2005) και κέρδισε πολλά βραβεία, όπως το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Έλαβε άλλες δύο υποψηφιότητες για το ίδιο βραβείο για τις ταινίες Παιχνίδια Εξουσίας (Charlie Wilson’s War, 2007) και Αμφιβολία (Doubt, 2008). Το 2010 έκανε το σκηνοθετικό ντεμπουτο με την ταινία Jack Goes Boating και το 2012 πρωταγωνίστησε στην ταινία The Master σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον. Το 2013 εμφανίστηκε στην ταινία The Hunger Games: Φωτιά (The Hunger Games: Catching Fire) και το 2014 στη συνέχεια The Hunger Games: Επανάσταση – Μέρος 1 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1).

Ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του Χόλιγουντ ήταν ο Ρίβερ Φίνιξ. Ηθοποιός, μουσικός και ακτιβιστής, ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός των Ρέιν Φίνιξ, Χόακιν Φίνιξ, Σάμερ Φίνιξ και Λίμπερτι Φίνιξ. Ο Ρίβερ Φίνιξ θεωρήθηκε το λαμπρότερο αστέρι της γενιάς του Generation X και το είδωλο των εφήβων.Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο Ρίβερ άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική στην ηλικία των 10 ετών, οπότε και εμφανίστηκε σε διάφορα διαφημιστικά, και μέχρι τα 23 του, που έχασε τη ζωή του, συμμετείχε σε 24 ταινίες που -σχεδόν όλες- έγιναν μεγάλη επιτυχία. Την εποχή που έχασε τη ζωή του, είχαν αρχίσει τα γυρίσματα για την ταινία «Dark Blood».

Εμφανίστηκε σε διαφορετικούς ρόλους, κάνοντας την πρώτη αξιοσημείωτη εμφάνισή του στο θρυλικό Στάσου Πλάι Μου, βασισμένο στη νουβέλα του Στίβεν Κινγκ. Άρχισε να μεταβαίνει σε πιο ενήλικους ρόλους με την ταινία Τρέχοντας στο Κενό (Running On Empty, 1988), υποδυόμενος τον γιο δυο γονιών φυγάδων που προσπαθεί να κυνηγίσει το όνειρό του, ένας ρόλος που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ακολούθησε η ταινία το Το Δικό μου Αϊντάχο όπου υποδύθηκε ένα ομοφυλόφιλο ζιγκολό που αναζητά τη μητέρα που τον εγκατέλειψε. Με τον τελευταίο αυτό ρόλο έλαβε εξαιρετικές κριτικές και επαίνους, που τον οδήγησαν στην νίκη του Κυπέλλου Βόλπι Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συνοδευόμενο και με το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού από την Εθνική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

Aaliyah, River Phoenix, John Candy, Philip Seymour Hoffman, Marilyn Monroe, Chris Farley, Bruce Lee είναι μερικοί από τους ηθοποιούς που έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν ακόμη στα γυρίσματα ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν.