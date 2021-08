Ζωολογικός κήπος στο Βέλγιο απαγόρευσε σε μια γυναίκα να επισκέπτεται τον περιφραγμένο χώρο με τους χιμπατζήδες λόγω της «στενής σχέσης» που ανέπτυξε με έναν απ΄αυτούς. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησαν ότι η γυναίκα περνούσε υπερβολική ώρα με το ζώο και ότι αυτό θα ήταν επιβλαβές για εκείνο.

Ο αρσενικός χιμπαντζής, που ονομάζεται Τσίτα, έφτασε στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας πριν από 30 χρόνια και τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Άντι Τίμερμανς τον επισκεπτόταν το ζώο κάθε εβδομάδα, αναπτύσσοντας στενό δεσμό μαζί του. Μάλιστα, η περίεργη «ιστορία αγάπης» τους έγινε πρωτοσέλιδο στα βελγικά ΜΜΕ την Παρασκευή, αφού ο ζωολογικός κήπος της Αμβέρσας έδωσε εντολή περιορισμού στην γυναίκα.

«Όταν ο Chita είναι συνεχώς απασχολημένος με επισκέπτες, οι υπόλοιποι χιμπατζήδες τον αγνοούν και δεν τον θεωρούν μέλος της αγέλης, αν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά κάθεται μόνος του έξω στις ώρες επισκέψεων», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου. «Ένα ζώο τόσο επικεντρωμένο σε ανθρώπους τυγχάνει λιγότερου σεβασμού από τα υπόλοιπα. Θέλουμε ο Chita να είναι όσο δυνατόν περισσότερο χιμπατζής γίνεται», σημείωσε εκπρόσωπος του Antwerp Zoo.

«Λατρεύω αυτό το ζώο και με αγαπάει. Δεν έχω τίποτα άλλο. Γιατί θέλουν να το πάρουν; Έχουμε απλώς μια σχέση θα έλεγα» ισχυρίστηκε η Άντι Τίμερμανς και κατηγορεί τον ζωολογικό κήπο για αδικία, λέγοντας πως, «δεκάδες άλλοι επισκέπτες επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή. Γιατί όχι κι εγώ;».

