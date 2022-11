Ένας άνδρας στις ΗΠΑ προσπάθησε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του με… στυλ Τιτανικού, αλλά λίγο έλειψε αυτή να έχει και το ανάλογο φινάλε.

Αφού πρώτα κράτησε την κοπέλα, όπως ο Τζακ την Ρόουζ στη διάσημη ταινία του Hollywood, στη συνέχεια πήγε να γονατίσει για να βγάλει το δαχτυλίδι από την τσέπη του, αλλά κατάφερε να το ρίξει κατά λάθος στη θάλασσα.

Ο ίδιος έσωσε πάντως την κατάσταση, βουτώντας στο νερό και προλαβαίνοντας το δαχτυλίδι, για να το δώσει στη συνέχεια στη σύντροφό του, η οποία αφού… συνήλθε από τα γέλια, είπε και το “ναι” για να τον παντρευτεί.

