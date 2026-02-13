Έβαλε κατά λάθος τη γάτα στο πλυντήριο – Η επιχείρηση διάσωσης

Μια γυναίκα στη Μόσχα δεν είχε προσέξει ότι η γάτα της είχε μπει μέσα στον κάδο του πλυντηρίου ο οποίος ήταν γεμάτος για ρούχα.

Η γάτα, είχε «τρυπώσει» μέσα στο πλυντήριο και η γυναίκα δεν την είδε ποτέ. Έτσι, έθεσε σε λειτουργία το πλυντήριο όταν άκουσε τη γάτα της να κλαίει.

Η γυναίκα έτρεξε και διέκοψε αμέσως την λειτουργία του πλυντηρίου αλλά κόλλησε η πόρτα και δεν μπορούσε να απεγκλωβίσει το γατάκι το οποίο φαινόταν απελπισμένο.

Κάλεσε σε βοήθεια και όταν έφτασαν οι τεχνικοί κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα του πλυντηρίου και να απεγκλωβίσουν το ζωντανό το οποίο ήταν κυριολεκτικά «βρεγμένη γάτα».

Η Τζόι, το γατάκι στην αρχή ήταν σαστισμένη και τρομαγμένη, όμως σιγά – σιγά συνήλθε και είχε και όρεξη για φαγητό.

Πληροφορίες λένε ότι πλέον δεν περνάει ούτε μπροστά από το πλυντήριο.