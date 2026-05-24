Πέντε πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζεις με ξύδι

Το ξύδι έχει αποκτήσει σχεδόν… μαγική φήμη στο καθάρισμα του σπιτιού. Είναι φθηνό, εύκολο στη χρήση και πολλοί το προτιμούν επειδή αποφεύγουν τα πιο βαριά χημικά προϊόντα.

Πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί πολύ καλά, ειδικά σε άλατα και λιπαρότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές για όλες τις επιφάνειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βασικό πρόβλημα είναι η οξύτητά του. Παρότι φαίνεται ήπιο, το ξύδι μπορεί να καταστρέψει υλικά που επηρεάζονται εύκολα από οξέα, αφήνοντας σημάδια, θαμπάδες ή μικρές φθορές που εμφανίζονται σταδιακά.

Μία από τις πιο συνηθισμένες λάθος χρήσεις είναι πάνω σε μάρμαρο ή φυσικές πέτρες, όπως γρανίτης και τραβερτίνης.

Το ξύδι μπορεί να «κάψει» την επιφάνεια και να αφαιρέσει τη φυσική της γυαλάδα. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν φαίνεται αμέσως, η φθορά συσσωρεύεται με τον χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο ισχύει και για ξύλινες επιφάνειες που δεν έχουν ισχυρή προστατευτική επίστρωση. Η συχνή χρήση ξυδιού μπορεί να αλλοιώσει το φινίρισμα και να κάνει το ξύλο να δείχνει ξηρό ή θαμπό.

Αρκετοί χρησιμοποιούν επίσης ξύδι για να καθαρίσουν οθόνες τηλεοράσεων, laptops ή κινητών. Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει τις ειδικές επιστρώσεις προστασίας που υπάρχουν στις σύγχρονες οθόνες, ιδιαίτερα στις anti-glare επιφάνειες.

Προσοχή χρειάζονται και οι λαστιχένιες επιφάνειες ή τα λάστιχα σε ηλεκτρικές συσκευές, όπως πλυντήρια και ψυγεία. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ξυδιού μπορεί σταδιακά να τα φθείρει, να τα σκληρύνει ή να προκαλέσει μικρές ρωγμές.

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η χρήση ξυδιού πάνω σε μαχαίρια ή μεταλλικές επιφάνειες υψηλής ποιότητας χωρίς σωστό ξέβγαλμα. Σε ορισμένα μέταλλα το οξύ μπορεί να δημιουργήσει αλλοιώσεις ή μικρές διαβρώσεις με τον χρόνο.

Το ξύδι παραμένει χρήσιμο καθαριστικό όταν χρησιμοποιείται σωστά. Δεν είναι όμως λύση για τα πάντα, όσο συχνά κι αν παρουσιάζεται έτσι στα social media. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πιο ασφαλές που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις απλώς χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό αντί να ρισκάρεις φθορές που δεν διορθώνονται εύκολα.