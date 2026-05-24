Παράξενες Ειδήσεις

Η πιο συχνή αιτία άσχημης μυρωδιάς στην κουζίνα βρίσκεται δίπλα στον νεροχύτη

Δεν είναι ο κάδος απορριμμάτων ούτε το ψυγείο - Είναι κάτι που χρησιμοποιείς σχεδόν κάθε μέρα και συνήθως ξεχνάς να καθαρίσεις σωστά
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι περισσότεροι όταν προσπαθούν να βρουν από πού έρχεται μια περίεργη μυρωδιά στην κουζίνα κοιτάζουν πρώτα τον κάδο σκουπιδιών ή το ψυγείο.

Συχνά όμως η πραγματική αιτία βρίσκεται πολύ πιο κοντά και περνά σχεδόν απαρατήρητη: το σφουγγάρι των πιάτων.

Το σφουγγάρι είναι από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται περισσότερο μέσα στη μέρα και ταυτόχρονα από εκείνα που καθαρίζονται λιγότερο. Απορροφά νερό, λίπη, υπολείμματα τροφών και υγρασία, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές το σφουγγάρι δεν δείχνει βρώμικο. Μπορεί να φαίνεται καθαρό εξωτερικά, αλλά να κρατά μέσα του μυρωδιές που μεταφέρονται εύκολα σε πιάτα, πάγκους ή ακόμα και στα χέρια.

Όσο περισσότερο μένει βρεγμένο ανάμεσα στις χρήσεις, τόσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση.

Οι ειδικοί προτείνουν να ξεπλένεται πολύ καλά μετά από κάθε χρήση και να αφήνεται σε σημείο όπου στεγνώνει εντελώς. Η μόνιμη υγρασία είναι αυτό που επιτρέπει στις μυρωδιές να «μένουν» μέσα στο υλικό.

Βοηθά επίσης η συχνή αντικατάστασή του. Πολλοί κρατούν το ίδιο σφουγγάρι για εβδομάδες χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μετά από ένα σημείο δεν καθαρίζει πραγματικά αλλά απλώς μεταφέρει μικρόβια και οσμές από επιφάνεια σε επιφάνεια.

Ένα απλό πλύσιμο με ζεστό νερό δεν αρκεί πάντα. Αρκετοί επιλέγουν να το βάζουν για λίγα λεπτά σε νερό με ξύδι ή να το αντικαθιστούν πιο συχνά, ειδικά αν αρχίσει να μυρίζει ακόμα και όταν είναι στεγνό.

Γι` αυτό, την επόμενη φορά που θα… παραπονεθεί η όσφρησή σου, μην κοιτάξεις απευθείας στον κάδο σκουπιδιών ή το ψυγείο. Άλλαξε σφουγγαράκι και αμέσως η κουζίνα θα μυρίζει διαφορετικά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Παράξενες Ειδήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
103
96
89
87
Παράξενες Ειδήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo