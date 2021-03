Μέχρι και δωρεάν ταξίδι στο φεγγάρι υπόσχεται στους ψηφοφόρους του υποψήφιος στις εκλογές στην Ταμίλ Ναντού της Ινδίας. Και δεν είναι το μόνο εξωφρενικό που τάζει για να εκλεγεί. Μάλλον, θα έπρεπε κάποιος να του πει για «λαγούς και πετραχήλια»…

Με την προεκλογική εκστρατεία για τις εθνικές εκλογές σε ομόσπονδες πολιτείες της Ινδίας να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ένας υποψήφιος – που αναζητά μια θέση στη Νομοθετική Συνέλευση της Ταμίλ Ναντού – δίνει ιδιαίτερες υποσχέσεις. Πιο συγκεκριμένα: δωρεάν μίνι ελικόπτερα και ρομπότ για τις δουλειές στο σπίτι για τους ψηφοφόρους, καθώς και ένα δωρεάν ταξίδι στο φεγγάρι!

