Η επιστήμη εξηγεί γιατί τα leftovers έχουν φανατικούς υποστηρικτές

Το φαγητό της προηγούμενης μέρας, τα λεγόμενα leftovers, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τη δική του ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη γαστρονομική κουλτούρα.

Για κάποιους αποτελούν απλώς μια πρακτική λύση για ένα γρήγορο γεύμα. Για άλλους όμως, είναι μια μικρή καθημερινή απόλαυση που συχνά θεωρείται ακόμη καλύτερη από την αρχική εκδοχή του φαγητού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από ζυμαρικά με σάλτσες και τηγανητό κοτόπουλο μέχρι ρύζι, burgers ή κινέζικο φαγητό που έμεινε στο ψυγείο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να τα καταναλώσουν κρύα, χωρίς καν να σκεφτούν το ξαναζέσταμα.

Το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές γευστικές συζητήσεις του διαδικτύου, με σχετικές αναρτήσεις να χωρίζουν τους χρήστες σε δύο «στρατόπεδα». Εκείνους που θεωρούν το κρύο φαγητό λύση ανάγκης και εκείνους που πιστεύουν ότι ορισμένα leftovers αποκτούν πραγματικά καλύτερη γεύση την επόμενη μέρα.

Πίσω όμως από αυτή τη συνήθεια δεν βρίσκεται μόνο η προσωπική προτίμηση. Η επιστήμη της γεύσης δίνει αρκετές εξηγήσεις για το γιατί ορισμένοι άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερο ορισμένα φαγητά όταν καταναλώνονται μετά από ώρες στο ψυγείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί στη γευστική αντίληψη εξηγούν ότι η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά τόσο τα αρώματα όσο και την υφή ενός φαγητού. Τα ζεστά πιάτα απελευθερώνουν πιο έντονες μυρωδιές, γι’ αυτό και συχνά θεωρούνται πιο «πλούσια» γευστικά. Όταν όμως ένα φαγητό κρυώνει, αλλάζει σταδιακά η δομή των λιπαρών και των υδατανθράκων του, κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει την εμπειρία κατανάλωσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γεύσεις μοιάζουν να «δένονται» περισσότερο μετά από μερικές ώρες στο ψυγείο. Οι σάλτσες αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή, τα καρυκεύματα διαχέονται καλύτερα και η συνολική γεύση γίνεται πιο ισορροπημένη. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ορισμένα ζυμαρικά, φαγητά με σάλτσες ή τηγανητές παρασκευές αποκτούν διαφορετικό (και συχνά πιο απολαυστικό) χαρακτήρα όταν καταναλώνονται την επόμενη μέρα.

Η ψυχολογία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι ειδικοί συνδέουν την κατανάλωση leftovers με τη λεγόμενη comfort eating συμπεριφορά, δηλαδή τη συναισθηματική σύνδεση του φαγητού με στιγμές χαλάρωσης και οικειότητας.

Το γρήγορο φαγητό μπροστά στο ψυγείο αργά το βράδυ, μετά από μια κουραστική ημέρα ή το επόμενο πρωί μετά από έξοδο, δημιουργεί συχνά μια αίσθηση ανεπιτήδευτης ευχαρίστησης που ενεργοποιεί μηχανισμούς επιβράβευσης στον εγκέφαλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλούν για leftovers υγιεινών γευμάτων, αλλά για φαγητά που συνδέονται με χαλάρωση, παρέα και comfort food. Το fried chicken, τα noodles, τα burgers ή τα μακαρόνια της προηγούμενης μέρας δεν αποτελούν απλώς «φαγητό που περίσσεψε», αλλά μέρος μιας εμπειρίας που σχετίζεται με την ανεμελιά και τη χαλαρή καθημερινότητα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η ευκολία. Σε έναν τρόπο ζωής που απαιτεί άμεσες λύσεις και γρήγορες επιλογές, το «κατευθείαν από το ψυγείο» έχει μετατραπεί σε μικρή καθημερινή συνήθεια. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, πιάτα ή χρόνος αναμονής. Είναι μια μορφή άμεσης ικανοποίησης που πολλές φορές λειτουργεί περισσότερο συναισθηματικά παρά γευστικά.

Παρ’ όλα αυτά, το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί διαφωνίες. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι κανένα φαγητό δεν πρέπει να τρώγεται κρύο αν σχεδιάστηκε να σερβίρεται ζεστό. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι το ξαναζέσταμα αλλοιώνει την ιδιαίτερη υφή και τη γευστική ισορροπία που αποκτά ένα φαγητό μετά από ώρες στο ψυγείο.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν: η αγάπη για το φαγητό της προηγούμενης ημέρας αφορά μόνο τη γεύση; Μήπως σχετίζεται περισσότερο με μια συγκεκριμένη αίσθηση οικειότητας και χαλάρωσης; Με εκείνη τη στιγμή που ανοίγεις το ψυγείο χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες και τελικά καταλήγεις να πιστεύεις ότι το κουτί με το φαγητό της προηγούμενης μέρας είναι πιο νόστιμο απ’ όσο θυμόσουν από το προηγούμενο βράδυ; Η απάντηση είναι δική σας…