Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο στην κατάψυξη που λίγοι γνωρίζουν

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το αλουμινόχαρτο με έναν μόνο τρόπο: για να τυλίξουν φαγητό πριν μπει στο ψυγείο ή στον φούρνο.

Στην πραγματικότητα όμως, ένα απλό κομμάτι αλουμινόχαρτου μπορεί να λύσει ένα από τα πιο εκνευριστικά προβλήματα της κατάψυξης. Τον πάγο που συσσωρεύεται στα τοιχώματα και κάνει τα συρτάρια να κολλάνε.

Το trick είναι απλό. Πριν βάλεις ξανά τα τρόφιμα μέσα στην κατάψυξη, στρώνεις λεπτές λωρίδες αλουμινόχαρτου στα σημεία όπου συνήθως δημιουργείται πάγος, κυρίως γύρω από τα πλαϊνά ή κάτω από τα συρτάρια.

Το αλουμινόχαρτο λειτουργεί σαν επιφάνεια που εμποδίζει τον πάγο να «δέσει» απευθείας πάνω στο πλαστικό ή στα τοιχώματα.

Αυτό σημαίνει ότι όταν αρχίσει να δημιουργείται υγρασία και παγωνιά, το στρώμα αφαιρείται πολύ πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να ξεπαγώσεις ολόκληρη την κατάψυξη. Σε αρκετές περιπτώσεις αρκεί απλώς να τραβήξεις και να αντικαταστήσεις το φύλλο.

Υπάρχει όμως και δεύτερη χρήση που γνωρίζουν ελάχιστοι.

Το αλουμινόχαρτο βοηθά και στο γρηγορότερο πάγωμα μικρών τροφίμων. Επειδή μεταφέρει γρήγορα τη θερμοκρασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από σακουλάκια με κιμά, φιλέτα ή μικρές μερίδες φαγητού ώστε να παγώνουν πιο ομοιόμορφα και χωρίς να κολλάνε μεταξύ τους.

Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιείται σωστά. Το αλουμινόχαρτο δεν πρέπει να ακουμπά σε σημεία με φθαρμένα καλώδια ή μηχανικά μέρη της συσκευής, ενώ καλό είναι να αλλάζεται τακτικά ώστε να μη συγκεντρώνει υγρασία και μυρωδιές.

Μπορεί διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, να θεωρηθεί πως η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου είναι ένα μικρό, ασήμαντο hack, αλλά στην πραγματικότητα είναι από εκείνα τα πράγματα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο εύκολη.

Και συνήθως αυτά είναι τα tricks που τελικά κρατάς.