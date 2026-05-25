Το λάθος που κάνουμε όλοι με το ψυγείο και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Το ψυγείο είναι από τις λίγες συσκευές του σπιτιού που λειτουργούν ασταμάτητα όλο το 24ωρο. Γι’ αυτό και ακόμη μικρές συνήθειες στη χρήση του μπορούν να επηρεάσουν αισθητά την κατανάλωση ρεύματος χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι πολλοί τοποθετούν ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ένα ζεστό σκεύος μπαίνει στο εσωτερικό του, η θερμοκρασία ανεβαίνει προσωρινά και το ψυγείο αναγκάζεται να δουλέψει πιο έντονα για να επανέλθει στα σωστά επίπεδα ψύξης. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και περισσότερη καταπόνηση για το μοτέρ της συσκευής.

Αν η συνήθεια επαναλαμβάνεται καθημερινά, η διαφορά στον λογαριασμό μπορεί να μην φαίνεται άμεσα, όμως συσσωρεύεται με τον χρόνο.

Το ίδιο πρόβλημα δημιουργείται και όταν η πόρτα μένει ανοιχτή περισσότερη ώρα απ’ όσο χρειάζεται. Πολλοί ανοίγουν το ψυγείο για να αποφασίσουν εκείνη τη στιγμή τι θέλουν να φάνε ή τι λείπει από το σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε φορά όμως που χάνεται ψυχρός αέρας, η συσκευή χρειάζεται επιπλέον ενέργεια για να επαναφέρει τη θερμοκρασία.

Ρόλο παίζει ακόμη και η θέση του ψυγείου μέσα στην κουζίνα. Όταν βρίσκεται δίπλα σε φούρνο, καλοριφέρ ή σημείο που το χτυπά ο ήλιος, λειτουργεί πιο δύσκολα επειδή δέχεται συνεχώς θερμότητα από το περιβάλλον.

Επίσης, όταν η πίσω πλευρά του δεν αερίζεται σωστά λόγω έλλειψης χώρου από τον τοίχο, η απόδοση μειώνεται.

Συχνά παραμελημένο είναι και το θέμα της συντήρησης. Η σκόνη στο πίσω μέρος της συσκευής και τα φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ψύξης και άρα σε μεγαλύτερη κατανάλωση.

Αν η πόρτα δεν κλείνει καλά, το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς πιο έντονα για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή θερμοκρασία για το ψυγείο είναι γύρω στους 4 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλές ρυθμίσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερη συντήρηση τροφίμων, αλλά συχνά άσκοπη κατανάλωση ρεύματος.

Το ψυγείο είναι από τις συσκευές που δύσκολα τραβούν την προσοχή, ακριβώς επειδή λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο της καθημερινότητας. Όμως ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε επηρεάζει όχι μόνο την κατανάλωση ρεύματος, αλλά και τη διάρκεια ζωής της ίδιας της συσκευής.

Συνήθειες που φαίνονται ασήμαντες μπορούν, με τον χρόνο, να κάνουν μεγαλύτερη διαφορά απ’ όση φανταζόμαστε.