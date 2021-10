Κρατούμενος που βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή γιατί δεν άντεχε τη… σύζυγό του. Το απίστευτο κι όμως αληθινό συμβάν έλαβε χώρα στη γειτονική Ιταλία.

Ο κρατούμενος που είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό στην Ιταλία εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να τον στείλουν πίσω στη φυλακή, διότι δεν άντεχε, όπως είπε, τη ζωή στο σπίτι, στο πλευρό της συζύγου του, ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία την Κυριακή (24.10.2021).

Ο άνδρας, ένας Αλβανός ηλικίας 30 ετών, που διαμένει στο Γκουιντόνια Μοντετσέλιο, κοντά στη Ρώμη, «δεν άντεχε πλέον να διαχειριστεί την αναγκαστική συμβίωση με τη σύζυγό του», σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομία του Τίβολι, κοντινής πόλης στην ιταλική πρωτεύουσα.

«Αγανακτισμένος από αυτήν την κατάσταση, προτίμησε να φύγει και αυθόρμητα να παρουσιαστεί στους αστυνομικούς προκειμένου να ζητήσει να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο άνδρας είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και κάποιους μήνες για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και θα έπρεπε να παραμείνει εκεί για αρκετά χρόνια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αστυνομικός διευθυντής, Φραντσέσκο Τζιάκομο Φεράντε, της αστυνομίας του Τίβολι.

«Ζούσε στο σπίτι του με τη σύζυγό του και την οικογένειά του. Δεν περνούσε πλέον καλά», συμπλήρωσε.

«Είπε: “ακούστε, η οικογενειακή μου ζωή έχει γίνει κόλαση, δεν μπορώ πλέον, θέλω να πάω στη φυλακή”».

