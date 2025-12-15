Συμβαίνει τώρα:
Παράξενες Ειδήσεις

Πάτησε γκάζι αντί για φρένο και η Jaguar βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

Η πισίνα θα μείνει κλειστή για αρκετές εβδομάδες γιατί πρέπει να αφαιρεθούν τα μολυσμένα πλέον 900 κυβικά νερού
Πάτησε γκάζι αντί για φρένο και η Jaguar βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

11 Δεκεμβρίου στην πόλη La Ciotat της Γαλλίας. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στον πάτο μιας πισίνας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι προιόν ΑΙ. 

Όμως, όπως αποδεικνύεται δεν είναι. Μια 38χρονη με το 5χρονο κοριτσάκι της στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου πατάει γκάζι αντί για φρένο στην Jaguar της και βρίσκεται μέσα στην πισίνα Jean Boiteux.

Οι εικόνες είναι σουρεαλιστικές. Η Jaguar XF της 38χρονης μητέρας – αξίας 40.000 ευρώ – βρίσκεται εντελώς βυθισμένη κάτω από το νερό.

Με το που πάτησε γκάζι, το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν φράχτη και στη συνέχεια από μια τζαμαρία και βυθίστηκε στην πισίνα την ώρα που οι κολυμβητές βρίσκονταν στο νερό.

Αμέσως βούτηκαν σητν πισίνα δύο ναυαγοσώστες και ένας πολίτης και κατάφεραν να σώσουν τη μητέρα και την κόρη, ενώ ως εκ θαύματος κανείς, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητών στην πισίνα, δεν τραυματίστηκε.

Δείτε τα βίντεο 

 

 

Η πισίνα θα αργήσει να ξανανοίξει για το κοινό αφού πρέπει να αφαιρεθεί όλο το νερό και να καθαριστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Παράξενες Ειδήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
217
204
167
109
Παράξενες Ειδήσεις: Περισσότερα άρθρα
Αυτό είναι το πιο ήσυχο μέρος στη Γη: Πώς αντέχονται λίγα λεπτά στην απόλυτη σιωπή
Στον θάλαμο της Microsoft δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό ηχητικό σήμα με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος αρχίζει να εστιάζει στους εσωτερικούς ήχους του σώματος: τον χτύπο της καρδιάς, τη ροή του αίματος, ακόμα και το ελαφρύ τρίξιμο των αρθρώσεων
Δωμάτιο
Newsit logo
Newsit logo