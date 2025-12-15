Πάτησε γκάζι αντί για φρένο και η Jaguar βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

11 Δεκεμβρίου στην πόλη La Ciotat της Γαλλίας. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στον πάτο μιας πισίνας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι προιόν ΑΙ.

Όμως, όπως αποδεικνύεται δεν είναι. Μια 38χρονη με το 5χρονο κοριτσάκι της στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου πατάει γκάζι αντί για φρένο στην Jaguar της και βρίσκεται μέσα στην πισίνα Jean Boiteux.

Οι εικόνες είναι σουρεαλιστικές. Η Jaguar XF της 38χρονης μητέρας – αξίας 40.000 ευρώ – βρίσκεται εντελώς βυθισμένη κάτω από το νερό.

Με το που πάτησε γκάζι, το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν φράχτη και στη συνέχεια από μια τζαμαρία και βυθίστηκε στην πισίνα την ώρα που οι κολυμβητές βρίσκονταν στο νερό.

Αμέσως βούτηκαν σητν πισίνα δύο ναυαγοσώστες και ένας πολίτης και κατάφεραν να σώσουν τη μητέρα και την κόρη, ενώ ως εκ θαύματος κανείς, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητών στην πισίνα, δεν τραυματίστηκε.

Δείτε τα βίντεο

C’est un coup à se prendre 35 euros pour stationnement gênant#laciotat pic.twitter.com/MwHJMm4IIz — Guilhem RICAVY (@guilhemricavy) December 12, 2025

Confused the accelerator and the brake — a car crashed into a swimming pool full of people



In France, a 38-year-old woman drove her car at full speed straight into a public swimming pool during a training session. The cause was simple but frightening — the driver confused the… pic.twitter.com/f3xb8D2p5V — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

Η πισίνα θα αργήσει να ξανανοίξει για το κοινό αφού πρέπει να αφαιρεθεί όλο το νερό και να καθαριστεί.